GUY MARIUS SAGNA ‘’Les menaces ne nous empêcheront pas de dénoncer tortures et dérives ethnicistes Dans la foulée du communiqué de la police, Guy Mari Sagna a réagi sur sa page Facebook, pour charger les limiers. ‘’Moi, Guy Marius Sagna (GMS), j'accuse la police sénégalaise d'avoir torturé Mohamed Ndoye au commissariat central de Dakar, en le violentant aux testicules, d'avoir torturé Pape Sarr au commissariat de Thiaroye jusqu'à ce qu'il prenne feu dans le commissariat. Il mourra dans ses bandages à l'hôpital. Jusqu'à ce jour, aucun coupable, ni sanctionné. J'accuse la police sénégalaise d'avoir torturé jusqu'à la mort Seck Ndiaye dans sa chambre. Jusqu'à présent, aucun coupable, aucun sanctionné ; d'avoir tué Abdoulaye Timera, d'être impliqué dans la mort de Elimane Touré dans le commissariat du port. Jusqu'à présent, aucun coupable, aucun sanctionné. Autant de faits non-exhaustifs contraires aux conventions contre la torture signées par l'État néocolonial du Sénégal’’, a listé M. Sagna. Son constat est que le Bureau des relations publiques de la police a préféré garder le silence sur leurs accusations relatives aux faits que, dans le commissariat de police de Dieuppeul, des policiers ont demandé à des arrêtés : "Etes-vous diolas ?" A ses yeux, cette police qui demande l'ethnie des gens qu'elle arrête n'est pas la police du peuple sénégalais multiethnique, multi-religieux, multi-confrérique. ‘’Je dénonce encore une fois les dérives ethnicistes de la police sénégalaise. Et je leur dis : ‘’Macky partira ! Moi, GMS, j'ai conscience qu’en dénonçant la police, il y a beaucoup de policiers intègres, honnêtes, opprimés comme nous. Des ‘’Amul Yaakar’’ auxquels je rends hommage quotidiennement, que nous défendons chaque fois, malgré ce que nous subissons et subirons. À ces policiers, tout mon respect, mon admiration. Aux autres policiers qui nous violentent verbalement, physiquement, psychologiquement, qui nous tuent, rien - pas même les menaces du Bureau des relations publiques de la police - ne nous empêchera pas de dénoncer tortures et dérives ethnicistes. Je vous avertis : nous ne voulons pas d'un autre Fodé Ndiaye. Nous sommes masqués. Nous ne sommes pas muselés’’, conclut le leader de Frapp/France dégage.