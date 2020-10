Moussa Konaté, absent en sélection depuis la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019, retrouve l’opportunité de relancer sa carrière et revenir dans la Tanière, avec le nouveau contrat qu’il a signé avec la formation dijonnaise.

Moussa Konaté, relégué en Ligue 2 avec Amiens, à cause d’une saison tronquée pour cause de Covid-19, évoluera finalement en Ligue 1 française. L’international sénégalais s’est engagé avec Dijon pour une durée de trois ans. Le contrat a été signé avant-hier et arrêté à 2,4 millions d’euros (1,5 milliard de francs CFA). Le club bourguignon a sollicité les services de l’attaquant sénégalais pour la suppléance de son capitaine et buteur Julio Tavares, parti dans le Golfe (Asie). Après le départ de son attaquant titulaire, Dijon a recruté Roger Assalé. Mais l’arrivée de l’Ivoirien n’a pas empêché la descente aux enfers des anciens coéquipiers d’Alfred Gomis. Ils occupent la dernière place du championnat français avec seulement 2 pts. Ils n’ont inscrits que 4 buts sur leurs sept rencontres.

La faiblesse offensive de la formation dijonnaise a poussé ses dirigeants à la renforcer. Moussa Konaté, auteur de 22 buts en 74 matches de Ligue 1 avec Amiens, peut être le choix idéal pour le redressement de la pente descendante de Dijon. Il est donc invité à s’impliquer dans le jeu offensif de ses nouveaux partenaires.

En signant un contrat de trois saisons avec Dijon, le vice-champion d’Afrique 2019 a l’opportunité de relever un autre défi : celui de retourner en sélection. Moussa Koné, âgé de 27 ans, a été d’ailleurs l’un des piliers de l’attaque des Lions du Sénégal, il y a quelques années. Le natif de Mbour a marqué 11 buts lors de ses 32 sélections. Seule Sadio Mané (13 buts) a fait mieux que lui sous l’avènement du coach Aliou Cissé. Il faisait également partie de la génération de la campagne des Jeux olympiques de Londres (Angleterre) 2012, avec Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Saliou Ciss.

Mais sa place a été compromise après les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can-2019). Il n’a disputé aucune rencontre de phase finale de cette compétition, malgré sa convocation par Aliou Cissé. Ce dernier l’a d’ailleurs zappé depuis le retour des Lions de la campagne d’Egypte-2019.

L’obstacle de la jeune garde

Le sélectionneur national du Sénégal ne l’a pas convoqué lors des quatre derniers matches des Lions contre le Brésil (1-1), en octobre 2019, face au Congo (2-0) puis l’Eswatini (4-1) en novembre 2019 et contre le Maroc (1-3) et la Mauritanie, match annulé en octobre 2020.

Le come-back de Moussa Konaté dans la Tanière ne semble pas aisé. Il a été mis de côté au profit de jeunes joueurs en forme, à l’image d’Habib Diallo, Famara Diédhiou, Boulaye Dia et Mame Baba Thiam. Le premier avait inscrit son premier but en sélection contre le Congo (2-0) au stade Lat Dior de Thiès. Le deuxième a été titularisé contre le Brésil (1-1), rencontre dont il a été l’auteur du but sénégalais sur penalty. Les deux autres ont effectué leur baptême du feu le 9 octobre dernier contre le Maroc. L’ancien pensionnaire de l’équipe nationale olympique du Sénégal (moins de 23 ans) dispose d’autres concurrents en sélection comme Ibrahima Niane et Youssouph Badji. Ces derniers sont dans une bonne dynamique et disposent d’arguments pour intégrer la Tanière.

Les chantiers s’annoncent donc difficiles pour Moussa Konaté. L’attaquant a l’obligation de relever deux défis, en essayant de faire sortir son nouveau club de la zone rouge et de revenir en sélection. Il doit travailler fort pour y arriver.

Moussa Konaté, formé à Mbour, a débuté sa carrière professionnelle au Maccabi Tel-Aviv (Israël, 2011-2012), puis au FC Krasnodar (Russie, 2012-2014). Il a été par la suite prêté au Genoa (Italie) en 2013-2014 et au FC Sion (Suisse) pendant trois saisons, de 2014 à 2017. Après Sion, il a rejoint Amiens et son contrat devait expirer le 30 juin 2021.

OUMAR BAYO BA