Moustapha Cissé Lo s’était désisté, dans l’affaire l’opposant à Serigne Assane Mbacké. Hier, l’affaire a été finalement jugée, après deux renvois. Assane Mbacké, neveu du marabout Serigne Abdou Fatah Mbacké, qui avait revendiqué les incendies des deux maisons et de la boulangerie du député, a été acquitté. Le parquet estime qu’il n’était pas sur les lieux.

La dernière session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance s’est terminée par l’affaire opposant le député Moustapha Cissé Lo à Serigne Assane Mbacké. La partie civile, de même que l’accusé ont tous brillés par leur absence à la barre. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé, pour ce qui concerne Serigne Assane Mbacké.

En à croire le président Diabel Ndir, ‘’il a été convoqué. Et la convocation a été remise à la mairie’’. ‘’L’affaire sera jugée’’, a-t-il conclu. Ce faisant, il a donné la parole au substitut Farba Ngom. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé l’acquittement de l’accusé Serigne Assane Mbacké qui aurait agi sous le coup de la colère, en revendiquant l’incendie des domiciles de Moustapha Cissé Lo, alors qu’il n’était pas présent sur les lieux et à Touba, au moment des faits.

Il a étayé son argumentaire par le fait que les réquisitions faites à une société de télécommunications ont clairement montré qu’il était à Dakar, lors de la survenue des événements. Mieux, a poursuivi le substitut, ‘’aucun acte ne justifie sa condamnation’’.

Dans cette affaire, le 20 juin 2014, des talibés du marabout Serigne Abdou Fatah Falilou Mbacké avaient attaqué et détruit deux maisons de Cissé Lo et sa boulangerie. Ils s’offusquaient de propos offensants attribué au responsable politique.

Ainsi, hier, après avoir délibéré, le juge a acquitté l’accusé qui était poursuivi pour incendie volontaire de maisons habitées, vol en réunion avec effraction et escalade. Au final, il s’agit d’une fanfaronnade qui aura coûté plus de 5 mois de détention au prévenu. Puisque, arrêté et placé sous mandat de dépôt, il n’a bénéficié d’une liberté provisoire qu’après 165 jours de détention préventive.

L’autre affaire du jour a été renvoyée à la prochaine session de la chambre criminelle. La raison, explique le président Diabel Ndir, ‘’c’est parce que l’un des prévenus, en l’occurrence Massar Soumaré, qui est incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès, n’a pas été extrait’’.

Boucar Aliou Diallo