Sadio Mané va retrouver ses coéquipiers, après avoir été mis en quarantaine pour cause de Covid-19. L’attaquant des Reds revient sur ses moments d’isolation qu’il juge ‘’difficiles’’ et invite tout le monde à se protéger de ce virus.

Sadio Mané sera bel et bien à Goodison Park pour le derby de la Mersey contre Everton, ce samedi. L’international sénégalais, testé positif juste avant la trêve internationale, a remporté son combat contre la Covid-19. Dans un entretien avec le site officiel du club, liverpoolfc.com, le Sénégalais est revenu sur ces moments passés loin des pelouses et de ses coéquipiers.

‘’Ce fut un moment vraiment très difficile pour moi - pas seulement pour moi, la situation est actuellement un peu compliquée’’, dit-il. L’ancien Messin s’est dit surpris, quand il a été déclaré positif au nouveau coronavirus. ‘’Je ne sais pas pourquoi je l’ai eu. J'ai essayé de récupérer aussi (vite) que possible et finalement je suis de retour et je suis vraiment heureux’’, a confié Mané, qui n’a pas manqué de sensibiliser les gens sur la Covid-19.

‘’Je veux juste dire à tout le monde de rester en sécurité et de se protéger, car c’est vraiment important. Cette maladie est quelque chose d'incroyable - vous ne comprenez pas avant de l’avoir. Je ne souhaite à personne de l’attraper, parce que ce n’est pas facile’’. Il invite tout le monde à ‘’respecter les mesures barrières, car c’est le meilleur moyen de rester sécurité.

Sadio Mané s’est prononcé sur le derby de ce samedi contre Everton, comptant pour la 5e journée de Premier League. L’international sénégalais se dit chanceux de pouvoir jouer ce derby de la Mersey. ‘’Je suis vraiment excité et j’ai hâte d'y être. Cela a toujours été un rêve pour moi de jouer ce genre de matchs. Honnêtement, je pense que chaque joueur aimerait jouer ce genre de grands matchs dans sa carrière, c'est sûr’’.

Mané a inscrit trois buts dont un doublé lors de la victoire (2-0) contre Chelsea. Il espère d’ailleurs retrouver le chemin des filets à Goodison. ‘’J'espère que demain (samedi) je marquerai et que l'équipe gagnera, ce qui sera énorme pour nous. Nous avons besoin de ces trois points maintenant’’.

A cause de la Covid-19, il avait manqué la lourde défaite des siens (7-2) face à Aston Villa et celle de l’équipe nationale du Sénégal (3-1) face à celle du Maroc, en match amical, le 9 octobre dernier à Rabat. Pour lui, c’est une grande satisfaction de réintégrer le groupe de Jorgen Klopp. ‘’Je suis très heureux et excité de retourner avec mes coéquipiers pour faire de notre mieux et essayer de gagner à nouveau des matchs’’.