Le secrétaire général du Saes/Cesti, Mouminy Camara, a été déclaré coupable de diffamation au préjudice de Mme Cousson Traoré Sall et de Dominique François Mendy. Hier, la Cour d'appel de Dakar a confirmé la condamnation de ce dernier, conformément au réquisitoire du parquet général. Le maitre des poursuites a requis la confirmation du jugement du 14 janvier 2020, condamnant le syndicaliste à six mois assortis du sursis pour diffamation et injures publiques. Il doit ainsi verser la somme d'un million de francs CFA à chacune des parties civiles.

Monsieur Camara a été attrait en justice suite au bras de fer entre le Cesti et le Saes/Cesti, né de l'affaire de l'attribution d'attestation de formation à 52 étudiants béninois. A cet effet, le syndicat avait publié un communiqué pour fustiger le non-respect de la procédure, en taxant les parties civiles de tous les noms d'oiseaux. Lors de son procès en instance, Mouminy Camara a refusé d'endosser la paternité car, disait-il, il engage les 10 membres du syndicat. Par la suite, il avait laissé entendre que ‘’le contenu’’ de la citation, de façon partielle, n'est pas avérée, car on leur impute des propos qu'ils n'ont pas tenus.