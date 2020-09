La reprise des cours s’annonce mouvementée à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Hier, le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) de l’Ucad a observé un débrayage dès 9 h. L’entité déplore le non-respect de la position de la Commission santé et de la Direction des affaires pédagogiques. Au banc des accusés, le recteur, qui ‘’viole le principe de parallélisme des formes en signant un protocole dépourvu de toute valeur juridique, au regard des textes en vigueur’’.

Ainsi, la coordination Saes-Ucad compte veiller au respect de l’autonomie scientifique et pédagogique de l’Ucad. Elle se dit ouverte à la réflexion pour l’aménagement du calendrier universitaire. Par ailleurs, le syndicat demande ‘’la mise en place, dans les meilleurs délais, d’une commission afin de définir les conditions relatives à l’octroi de contrat post-retraite et celles relatives au recrutement en tenant compte des spécificités des établissements’’.

...La question du logement refait surface et les enseignants exigent la prise de mesures idoines garantissant ‘’l’accès et la jouissance paisible de leur logement’’. La coordination demande également l’amélioration de la prise en charge médicale, la tenue des élections de chefs d’établissement (doyens, directeurs, assesseurs, directeurs des études, chefs de département). Les syndicalistes exigent le ‘’paiement immédiat de la prime de recherche, des indemnités plein temps et des per diem de voyages d’études’’. Appelant à la mobilisation de ses militants, il compte tenir le recteur pour seul responsable de ‘’toutes les conséquences malheureuses ainsi que des perturbations qui pourraient découler des insuffisances maintes fois dénoncées’’. Toutefois, ses membres se disent prêts à privilégier la voie des négociations.