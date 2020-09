Le ministre de l’Intérieur a effectué, ce jeudi 10 septembre, une visite au poste de commandement de Dakar. Aly Ngouille Ndiaye y a, à cet effet, réceptionné le projet Safe City qui est l’une des composantes du programme Smart Sénégal. Son objectif est de répondre aux nouveaux défis en matière de sécurité publique, par le renforcement des méthodes et des outils des forces de défense et de sécurité.

Il prévoit de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité un système de communication innovant et sécurisé basé sur la technologie e-LTE (4G), un déploiement d’un système de vidéosurveillance intelligent dans des points stratégiques et la mise en place de centres de commandement pour une centralisation des informations en temps réel et une aide à la prise de décision.

Le projet Safe City, qui a pour objectif de renforcer les acquis et apporter des innovations, concerne les villes de Dakar, Thiès, Mbour, Saly, Touba, Mbacké, Saint-Louis et Kaolack.