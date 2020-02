Les sages de l’Alliance pour la République ne veulent pas être en reste dans la vulgarisation des actions du président de la République Macky Sall. Pour ce faire d’ailleurs, ils ont décidé de renforcer leurs capacités. Ce week-end, le Conseil national des sages républicains (CNSR) a tenu une session de formation de conférenciers pour la vulgarisation du programme Macky 535.

Les vingt conférenciers choisis au niveau des cellules départementales ont bénéficié d’un renforcement de capacités pour servir de relais pour une meilleure appropriation des 5 grandes initiatives, des 3 programmes sectoriels à l’échelle nationale et des 5 accès universels. Cette session de formation des conférenciers pour la vulgarisation du programme Macky 535, intervient un an après la réélection du président Macky Sall pour un nouveau mandat de 5 ans avec un score sans précédent de 58,6 % des suffrages exprimés.

...Les sages républicains se proposent ainsi d’accompagner le président Macky Sall dans son œuvre de construction nationale, en faisant de sorte que les citoyens soient bien informés et adhérent fortement au programme ‘’Liggeyal Ëlleek’’ dont les projets prioritaires sont consignés dans le programme Macky 535. Selon le coordonnateur du Conseil national des sages républicains, Maham Diallo, la formation de 20 conférenciers choisis dans les cellules départementales de sages républicains constitue la première étape de la stratégie pour la vulgarisation du programme Macky 535.

Après Dakar, le cycle de formations de ‘’conférenciers-maison’’ se poursuivra au niveau des régions de Thiès et de Diourbel. Ces trois régions sont considérées comme l’axe électoral utile où se concentre près de la moitié du corps électoral. Pour lui, la mise à disposition de conférenciers dans les régions citées plus haut va donner au Conseil des sages républicains une certaine autonomie d’action pour réaliser avec plus d’efficacité et de célérité dans son programme de vulgarisation et d’accompagnement de Macky 535.