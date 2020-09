Au cœur du débat public et cible des activistes, cette place centrale de l’île de Saint-Louis va retrouver son appellation d’antan.

Entre la place, le pont, le lycée et la statue qui portent le nom Faidherbe, Saint-Louis arbore l’emprise du colon français sur beaucoup de lieux symboliques. Désormais, un au moins sera retiré de la liste. Il s’agit de la place Faidherbe dont l’appellation sera désormais ‘’Baya Ndar’’.

Samedi, le maire de la capitale du Nord l’a annoncé, suite à une réunion du Conseil municipal de la ville. Selon Mansour Faye, la commission créée pour renommer cette place a choisi entre un nom d’une figure historique, une date ou un événement mémorable. ‘’Et c’est celui de Baya Ndar qui a remporté les votes à une grande majorité. Ce nom était déjà présent, au temps de notre enfance. Tous les Saint-Louisiens ont entendu leurs grands-parents appeler ce lieu Baya Ndar’’.

‘’La place avait auparavant porté les noms suivants : place Savane, ensuite place de la Monarchie de Juillet, place d’Orléans et place du Gouverneur Faidherbe, en 1887. Et depuis cette date, elle abrite la statue du gouverneur Faidherbe (....)’’ renseigne un document de presse.

La commission chargée de cette mission de rebaptisation s’est penchée, en priorité, sur la place Faidherbe, car ce débat cristallise les passions, depuis quelques années. En effet, plusieurs activistes ont milité pour que le nom de l’ancien gouverneur de Saint-Louis, ex-capitale de l’Afrique occidentale française (AOF), soit retiré. Et la mort de George Floyd aux Etats-Unis, en mai dernier, a soulevé un élan mondial de contestation des figures historiques du racisme et de la colonisation qui n’a pas épargné le Sénégal et la ville du Nord.

Mais pour le maire, la décision de changer le nom officiel de ce lieu symbolique de la ville tricentenaire devait revenir aux fils de Saint-Louis. Au moment opportun, leurs élus locaux s’en sont chargés.

Toutefois, le nom place Faidherbe avait plus d’officiel qu’autre chose pour les Saint-Louisiens. En tout cas pour les plus vieux. Le professeur d’histoire et de géographie à la retraite, Ababacar Gaye Fall, en donnait une petite explication dans une contribution publiée sur ndarinfo.fr : ‘’La persistance du terme populaire de Bayaal ou Baya dans la mémoire collective, selon la position insulaire ou continentale, est l’expression d’une longue résilience des populations de Saint-Louis à la décision de l’autorité coloniale de baptiser cette place centrale du nom de Faidherbe.’’

Que faire de la statue Faidherbe ?

Pour l’historien, le même rejet de cette imposition coloniale s’opère silencieusement sur la statue Faidherbe, à l’ombre de la contestation. La raison, fait-il remarquer : ‘’Dans le référentiel traditionnel de salubrité des habitants de la vieille ville : ‘’Sa tilimayou vert-de-gris, ngâ saff statue Faidherbe’’ (‘’Tu es aussi sale que la teinte vert-de-gris de la statue de Faidherbe’’) n’est-elle pas une forme satyrique de mépris d’une figure que les populations de Ndar n’ont réellement jamais admirée ?’’

Et son analyse se porte aussi sur d’autres noms hérités de la colonisation. ‘’Les ponts Servatius et de la Geôle, ne sont-ils pas respectivement devenus Moustapha Malick Gaye et Docteur Masseck Ndiaye ? Les populations autochtones de la vieille cité ont, quant à elles, depuis toujours, consacré les appellations respectives de ‘Pomu Get-Ndar’ et ’Pomu Loodo’. Il en va de même de ’Pomu Teenjigeen’ en lieu et place de pont Faidherbe’’, ajoute le chargé de mission à l’Institut d’études avancées (IEA) de Saint-Louis du Sénégal.

La place débaptisée, quid des autres lieux symboliques qui portent encore le nom du colon ? Le débat le plus actuel concerne la remise sur place de la statue de Faidherbe. Depuis quelques années, le collectif Faidherbe doit tomber en a fait son cheval de bataille, entre Lille en France et Saint-Louis du Sénégal. En janvier 2020, elle a été déplacée pour la rénovation de la désormais place Baya Ndar. Mais sera-t-elle réinstallée ?

A cette question, le maire se veut prudent. ‘’Pour le moment, soutient-il, la question de la statue n’a pas été évoquée. Elle a été renvoyée à une date ultérieure et lorsque l’occasion se présentera, nous en discuterons. Jusqu’au moment où nous parlons, la statue est au CRDS (Centre de recherche et de documentation du Sénégal de l’université Gaston Berger de Saint-Louis). Nous n’avons pas encore décidé de son déboulonnement ou non. Et tant que cela ne sera pas, l’on peut considérer qu’elle est encore là. Et c’est le conseil qui décidera de son maintien ou pas’’.

Lamine Diouf