La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Diourbel a rendu public, mardi, son bilan d’exercice de l’année 2020 qui fait état de saisies de drogue et d’interpellations de plusieurs individus. Durant l’année 2020, les éléments de la brigade régionale des stupéfiants ont saisi 45,386 kg de la variété ‘’verte’’ et interpellé 77 personnes dont deux femmes et trois mineurs.

Le département de Mbacké vient en tête des saisies avec 33,665 kg de chanvre indien contre 13,267 kg pour l’ensemble des départements de Diourbel et de Bambey. Dans ces deux localités, 54 personnes ont été arrêtées pour ce trafic contre 23 individus dans le département de Mbacké. Du fait de la porosité de ses limites géographiques avec les départements de Fatick, Gossas, Kaolack, Kébémer et Linguère, le département de Mbacké abrite depuis peu une unité de la BRS.