Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue, les unités de la compagnie de Kolda, dans le cadre des opérations d’application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus, ont mené une opération avant-hier vers 6 h, dans le secteur de Dianamalari, Saré Farim, Missira et Sakar.

Cette descente des gendarmes, selon nos informations, a permis de saisir 200 kg de chanvre d'une valeur de 20 millions F CFA. Cinq vélos ont été immobilisés de même que deux individus de nationalité bissau-guinéenne interpellés. A cette saisie, poursuivent nos sources, s'ajoute celle des 235 kg de chanvre et les deux convoyeurs, effectuée deux jours plus tôt dans le même secteur et la même brigade.