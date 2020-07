Saisie chanvre indien

Durant la nuit du vendredi au samedi dernier, vers les coups de 23 h, à la suite d’une dénonciation anonyme, les limiers du commissariat central de Mbour ont effectué une descente inopinée au quartier Guinaw Rails. Cette visite des hommes du commissaire Mandjibou Lèye a permis de mettre la main sur 1,3 kg de chanvre indien, mais aussi sur le propriétaire de cette drogue, en la personne d’O. Top.

Les 8 autres personnes qui ont été trouvées sur place en train de se camer de l’herbe, ont été aussi cueillies. Il s’agit, selon nos informations, d’A. Niang, P. Marone, C. A. B. Samb, M. Gningue, A. M. Gningue, C. Sène, B. Sène, S. Faye, N. Thiam et B. Ndour. Les mêmes sources informent que lors de leurs interpellations, dans la foulée, un véhicule Peugeot 206, un mouton et une moto jakarta ont été saisis. D’après nos interlocuteurs, toute cette bande dont l’âge est compris entre 18 et 45 ans, est entre les mains des enquêteurs dans le cadre de leur régime de garde à vue. Pour M. Top, on lui reproche les délits de trafic et détention de chanvre indien. Et pour le reste détention et usage de chanvre indien.