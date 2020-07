Dans le cadre de l’’’Opération jonction’’, la douane sénégalaise a saisi 537 kg de chanvre indien, en 72 heures, au centre et au sud du pays. Une seule personne a été interpellée, deux autres ont pris la fuite.

La douane sénégalaise ne laisse pas de répit aux adeptes de l’herbe qui tue et multiplie les stratégies pour contrecarrer les desseins des trafiquants. En 72 heures, les soldats de l’économie ont mis la main sur 537 kg de chanvre indien, dans le cadre de ‘’l’Opération jonction’’ au centre et au sud du pays, pour une contre-valeur estimée entre 60 000 et 80 000 F CFA le kilo.

Selon un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes, la première a été opérée la nuit du lundi au mardi vers 4 h, à Birkélane, sur l’axe Kaolack - Kaffrine. Elle a permis d’interpeller un homme de 47 ans qui transportait 234 kg de ce produit prohibé à bord d’un véhicule de marque Mitsubishi.

Le mis en cause, de nationalité sénégalaise, poursuit la note, avait conditionné la drogue en paquets répartis dans 8 sacs entreposés dans la malle dudit véhicule. La drogue a été, auparavant, transportée à bord d’une charrette, de la frontière de la Gambie jusqu’à Diamal, à quelques encablures de Birkélane, avant d’être embarquée à bord de la voiture Mitsubishi. D’après toujours le document, le présumé trafiquant voulait profiter de la forte pluie qui s’abattait cette nuit-là sur la région, pour échapper à la vigilance des agents des douanes.

Mais la filature menée par la brigade mobile des douanes de Kaolack a eu raison de son projet funeste. La valeur du chanvre indien et du véhicule saisis est estimée à 24,720 millions F CFA.

Dans le sud du pays, selon le communiqué, la brigade mobile des douanes de Kolda a, quant à elle, réalisé hier, en début de matinée, une saisie de 175 kg de chanvre indien à hauteur de Saré Sada, à 25 km de la capitale du Fouladou. L’opération a été effectuée sur 2 motos abandonnées par deux individus ayant pris la fuite.

Quant à la troisième saisie, elle a été réalisée par la brigade des douanes de Toubacouta, également engagée dans cette opération. Elle porte sur 44 kg de chanvre indien, le dimanche dernier vers 20 h, toujours au large de Djinack, dans le bolong de Missirah où 84 kg de l’herbe qui tue avaient été saisis la veille.

CHEIKH THIAM