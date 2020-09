Une saisie record de 2 t 282 kg de chanvre indien a été saisie par la brigade mobile des douanes de Koungheul, subdivision de Kaffrine, région douanière du Centre. ‘’Cette saisie a été effectuée, hier mardi 22 septembre 2020, à 19 h, sur un camion en provenance du Mali.

Le produit prohibé a été conditionné en 1 141 sachets de 2 kg chacun, dissimulés dans des sacs bien arrangés dans une cachette aménagée dans ledit véhicule. Le camion, qui paraissait vide au premier coup d’œil, se voulait banal pour échapper à la vigilance des agents des douanes’’, d’après un communiqué des gabelous. ‘’Mais le flair et le professionnalisme des douaniers ont eu raison sur le modus operandi des trafiquants. La contre-valeur de la quantité du chanvre indien saisie est estimée à 182 560 000 F CFA’’, d’après toujours aussi la note.

...La même brigade mobile douanière de Kaolack, subdivision de Kaolack, dans le cadre de la sécurisation du marché intérieur dans ce contexte de crise sanitaire, a saisi au même moment 35 cartons de cuisses de poulet. ‘’La saisie a eu lieu à hauteur de Bil Bambara, dans la commune de Ndiaffat, département de Kaolack. Les Douanes sénégalaises sont plus que jamais déterminées à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et restent mobilisées pour une surveillance efficace du territoire douanier, en vue du démantèlement des couloirs et réseaux de trafics de produits prohibés’’, ajoute-t-on.