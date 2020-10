À l’approche du lancement de la saison Africa2020, un projet panafricain et pluridisciplinaire, l’Institut français dévoile, en quatre séquences, les grands axes de ce projet. Les 22 projets initiés dans le cadre du ‘’Focus Femmes’’ sont à l’honneur cette semaine.

Mise en œuvre par l’Institut français, la saison Africa2020 est dédiée aux 54 États du continent africain. Elle se déroulera sur tout le territoire français (métropole et territoires ultra-marins) de décembre 2020 à juillet 2021. Elle comptera plus de 200 évènements organisés en France métropolitaine et outre-mer. À l’approche de son lancement, l’Institut français dévoile, en quatre séquences, les grands axes de cette saison.

À l'honneur cette semaine, 22 projets dans le cadre du ‘’Focus Femmes’’ souhaité par la commissaire générale de la saison Africa2020, N'Goné Fall. Ces derniers visent à illustrer la place centrale des femmes en Afrique. ‘’Quel est le regard des femmes africaines sur les grands défis du XXIe siècle ? Quelles sont les positions et les initiatives portées par plus de la moitié de la population du continent africain ?’’. Voilà des questions auxquelles répond la sélection de cette séquence.

Ainsi, ‘’de la diffusion des connaissances aux systèmes de désobéissance, en passant par l'histoire, la mémoire, les archives, les questions économiques, le territoire et la citoyenneté, le rôle des femmes dans les sociétés africaines est mis à l'honneur, dans le cadre de la saison Africa2020’’, relève une note des organisateurs. Parmi les projets ‘’Focus Femmes’’, il y a celui du Poitiers Film Festival qui réalise un focus Afrique centré sur des réalisatrices d'Afrique et de sa diaspora récente. Il est conçu avec la Sénégalaise Angèle Diabang, programmatrice associée au festival, marraine du Focus Afrique et membre du jury professionnel de la sélection internationale. L’on peut également souligner le blog l’Afro, une série de podcasts intitulée ‘’9 femmes from Africa’’, qui vise à faire entendre les voix multilingues de neuf femmes qui font l’Afrique d’aujourd’hui, autour de l'axe ‘’système de désobéissance’’.

‘’De nombreuses institutions françaises ont répondu présentes et se sont mobilisées en co-concevant avec des professionnelles africaines un projet spécifique donnant la parole aux femmes africaines du continent et de sa diaspora récente. Cet élan de solidarité spontané a donné naissance à une série de ‘Focus Femmes’ dans les arts, les sciences et l’entrepreneuriat’’, explique-t-on.

En effet, la saison Africa2020 est considérée comme un projet ‘’hors norme conçu autour des grands défis du XXIe siècle’’ (progrès social, technologie, climat/environnement, citoyenneté, défis économiques). Cette saison est une invitation à regarder et à comprendre le monde d’un point de vue africain. En novembre 2017, à Ouagadougou, le président Emmanuel Macron, qui a initié le projet, déclarait :’’Je considère que l’Afrique est tout simplement le continent central, global, incontournable, car c’est ici que se télescopent tous les défis contemporains.

C’est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde.’’ Africa2020 est ainsi un projet panafricain et pluridisciplinaire, centré sur l'innovation dans les arts, les sciences, les technologies, l'entrepreneuriat et l'économie. L'éducation sera une question transversale pour le partage et la transmission de savoirs. Cette saison inédite favorisera les mobilités, mettra à l'honneur les femmes dans tous les secteurs d'activité et ciblera en priorité la jeunesse. L'ambition d'Africa2020 est ‘’de créer un mouvement d'émancipation global à travers un engagement durable bâti autour des valeurs de la citoyenneté’’.

BABACAR SY SEYE