L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié, ce lundi, son rapport d’enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI) sénégalais pour l’année 2017. Il ressort du document dont ‘’EnQuête’’ détient copie, que le revenu d’un emploi principal d’un actif occupé en moyenne est de 125 485 F CFA par mois. Il varie légèrement selon le sexe. Ainsi, les hommes occupés gagnent 129 330 F CFA par mois contre 120 699 F CFA pour les femmes occupées. Le rapport note également qu’en moyenne, les femmes ont une année d’études de moins que les hommes occupés.

Le revenu moyen mensuel en emploi principal est aussi plus élevé dans les organisations internationales (395 378 F CFA) et dans l’Administration publique (191 778 F CFA) que dans le secteur privé (126 545 F CFA). Les travailleurs du secteur privé gagnent trois fois plus que les employés des ménages (39 830 F CFA) pour un nombre moyen d’années d’études identique. En outre, le salaire moyen mensuel dans le secteur public est de 189 240 F CFA. Il est plus élevé dans la branche ‘’Activités pour la santé humaine et l'action sociale’’. Dans une moindre mesure, suivent les branches ‘’Enseignement’’ (177 930 F CFA) et ‘’Administration’’ (165 304) qui font partie des branches disposant des salaires les plus élevés.

...Selon toujours le rapport d’enquête de l’ANSD, les travailleurs indépendants gagnent plus que ceux qui occupent une activité salariale. Il indique ainsi qu’un travailleur indépendant gagne en moyenne 144 077 F CFA par mois, soit 1,2 fois plus qu’un salarié et totalise deux années d’études en moyenne. Cette catégorie d’actifs occupés regroupe les ‘’employeurs’’ et les ‘’travailleurs’’ pour compte propre. Le revenu mensuel moyen en emploi principal des premiers est estimé à 165 219 F CFA avec 4 années d’études en moyenne, alors que chez les seconds, le revenu mensuel moyen est de 143 610 F CFA, avec 2 années d’études en moyenne. Les aides familiaux sont, dans le cadre de cette enquête, les travailleurs de l’entreprise familiale qui n’ont pas une rémunération régulière en espèces, mais plutôt un gain familial. Le revenu d’un ‘’aide familial/apprenti payé’’ en emploi principal est évalué à 63 687 F CFA en moyenne.