La commune de Mékhé, qui compte désormais 8 dépotoirs d’ordures sauvages sur 42 en 2018, a lancé, hier, la deuxième phase de la campagne ‘’And défar sunu gokh’’, afin d’en finir avec l’insalubrité dans le périmètre communal.

Ngaye Mékhé veut être citée en exemple, en matière de lutte contre l’insalubrité et de protection de l’environnement. La commune qui, l’année dernière, était à 42 dépotoirs d’ordures sauvages, totalise seulement 8, en 2019. Des résultats obtenus grâce à la première phase de la campagne ‘’And défar sunu gokh.’’

Ainsi, le maire et son équipe veulent faire de Mékhé la ville la plus propre de la région de Thiès, voire du pays. Une manière, dira l’édile, de matérialiser la vision du président Macky Sall de faire du Sénégal un pays avec ‘’zéro déchet’’. Pour cela, l’équipe municipale a procédé, hier, au lancement de la deuxième phase de ladite campagne initiée par la Sonatel, avec l’appui de l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides (Ucg).

Selon le maire de la commune de Mékhé, l’heure a sonné pour l’éradication de tous les dépotoirs d’ordures sauvages. ‘’De 42 dépotoirs en 2018, nous sommes aujourd’hui à 8. Donc, il faut travailler à éliminer tous ces dépotoirs. Nous espérons, en 2020, qu’il n’y en aura plus ou qu’il y en aura qu’un seul. Nous comptons travailler mieux parce que nous ne voulons pas que nos partenaires soient déçus. Comme l’année dernière, nous avons reçu beaucoup de soutiens de leur part. C’est pour cette raison que nous n’avons pas le droit d’échouer. Ngaye Mékhé veut rester fidèle à son slogan de ‘Ville verte, illuminée et propre' pour promouvoir le développement durable’’, déclare Maguette Wade, rappelant que l’Ucg a prévu d’ici la fin de l’année, d’éliminer les autres dépotoirs sauvages.

En 2018, avec la première phase, les femmes se sont constituées en groupes de balayage dans tous les quartiers. Des conseils consultatifs des délégués de quartier, de la jeunesse et des sages ont été installés. Et les deux partenaires avaient mis à leur disposition 4 000 brouettes, 200 balais locaux, 120 râteaux, 120 pelles, 100 corbeilles de rues, une pelle mécanique et un bulldozer, entre autres. Un matériel qui a été renouvelé. La particularité est que cette année, la municipalité va déployer plus de moyens. A cet effet, un tracteur neuf et une citerne ont d’ores et déjà été acquis.

Pour éradiquer tous les dépotoirs d’ordures et faire de Mékhé une ville propre, le maire Maguette Wade appelle à une ‘’approche participative, inclusive qui ne tient pas compte des appartenances politiques’’. Aussi, rappelle-t-il, que la formation, la sensibilisation et la création de micro-entreprises dans le nettoiement, ‘’permettent de fédérer et de changer les mentalités’’ des uns et des autres pour parvenir à une bonne gestion des ordures dans toute la ville.

Pour sa part, le directeur du Département relations extérieures de la Sonatel estime que ‘’toutes les actions de lutte contre l’insalubrité doivent être pérennisées’’. Aussi, Mohamed Ndao invite-t-il toutes les autres communes du pays à s’inspirer de ce qui a été fait à Mékhé en termes de lutte contre l’insalubrité ‘’pour un Sénégal zéro déchets tel que voulu par le chef de l’État’’.

GAUSTIN DIATTA (THIES)