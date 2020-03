Respecter les mesures de prévention, c’est tout ce que conseille le ministre chargé du Travail, Samba Sy. Selon lui, la croyance en un Dieu qui peut tout, ne doit pas empêcher de faire attention.

‘’Ne cédons pas à la peur, ni à la stigmatisation. La peur désarme’’. Ce sont les mots d’apaisement prononcés, hier, par le ministre chargé du Travail. Face à la propagation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal et dans le monde, Samba Sy demande à tout le monde de faire attention. Pour le ministre, il n’y a pas de divorce à instaurer entre la foi et la science. Il faut juste, dit-il, veiller au respect des mesures préventives.

‘’La croyance en un Dieu qui peut tout faire ne doit pas nous empêcher de faire attention. Ne pensons pas non plus que nous sommes tellement bénis de Dieu que rien ne peut nous toucher. Agissons en toute responsabilité. Cela signifie que nous devons mesurer l’ampleur des défis, mais donnons-nous les moyens de faire face’’, avertit le ministre.

Samba Sy présidait une rencontre de sensibilisation sur la maladie organisée par son département, en collaboration avec l’Institut Pasteur et le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Pour le ministre, le monde est en train de vivre un temps d’épreuves qui nous impose un comportement. C’est pourquoi, dit-il, il faut avoir une démarche de prévention dans les entreprises, les familles, les espaces publics, les moyens de transport. ‘’Nous devons tout faire pour ne pas perdre notre civilité, ni notre dignité. Nous devons continuer de vivre, mais d’être attentifs’’, suggère-il.

Son département veut sensibiliser sur les mesures de prévention. A travers la rencontre d’hier, l’objectif était de donner des indications à toutes les inspections régionales, pour que le message soit relayé et que, dans les entreprises, les comités de santé et d’hygiène soient mis en branle. Ce, afin que les mesures de précautions idoines de prévention soient prises. ‘’Nous sommes heureux de voir nos agents et sommes sûrs qu’ils vont relayer les informations au sein de leur entourage. Il y a déjà les mesures à l’interne que nous prenons, des mesures de propreté et de salubrité, de conduite individuelle et collective. La première forme de prévention consiste à un partage large des informations. Il faut agir de manière droite’’, souligne le ministre.

‘’Nous sommes convaincus qu’on finira bien par parler de cette pandémie au passé. Mais, actuellement, il faut faire converger toutes les ressources et les intelligences, afin d’éconduire ce virus’’.

Par ailleurs, le chargé du Département de virologie de l’Institut Pasteur, Docteur Ousmane Faye, se veut clair à l’endroit de ceux qui soutiennent que le virus ne peut pas résister à la chaleur. ‘’Il est vrai qu’au laboratoire, nous tuons le virus avec une chaleur parfois de 100°. Il ne peut pas résister à cette chaleur. Dans nos pays, la chaleur n’atteint pas ces degrés. Il fait moins que cela. Mais il ne peut pas se promener à l’air libre. Il agit que lorsqu’il vit quelque part’’, précise Dr Faye.

