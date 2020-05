Depuis deux mois, les agents de santé montrent toujours la même détermination dans la prévention, la détection, la recherche des contacts et la prise en charge des malades de Covid-19. Cependant, le Sames constate, pour le déplorer, que des citoyens continuent de braver l’interdiction des voyages interurbains et, dans certains foyers religieux, des cérémonies de culte publiques sont encore organisées.

Ces ‘’bombes épidémiques’’ contribuent à disséminer la maladie sur l’ensemble du pays. Elles mettent en danger la population en général, et particulièrement les agents de santé en première ligne. En effet, plusieurs d’entre eux sont infectés dans l’exercice de leur fonction et d’autres, encore plus nombreux, sont placés en quarantaine, regrettent le syndicat.

Et au moment où l’ensemble de la nation reconnait le sacrifice des agents de santé et leur apporte leur soutien, d’autres agents sur le terrain font régulièrement l’objet d’invectives et de menaces par des populations dans le déni de la Covid-19. Fort de ce constat, le Sames manifeste sa vive indignation et dénonce ces comportements qui mettent en péril la sécurité sanitaire de la nation. Le syndicat interpelle le gouvernement. Il lui rappelle sa mission de faire assurer le respect et la dignité des agents. Il l’invite, en conséquence, à prendre ses responsabilités pour le respect des directives restrictives de voyage et de rassemblement pour endiguer l’épidémie.

...Qualifiant le tournant épidémiologique actuel de crucial, le Sames appelle, dès lors, le ministère de la Santé à réévaluer sa stratégie par une concertation avec les médecins de district et des centres de traitement pour mieux appréhender la situation et bénéficier de propositions pertinentes. Concernant la question des primes, même si les statuts sont différents, tous les agents de santé soumis aux mêmes risques ont droit aux mêmes avantages, défend le syndicat.

C’est pourquoi, pour plus d’équité, les agents municipaux, les Des et les agents communautaires doivent, dans les meilleurs délais, rentrer dans leur droit concernant la prime Covid. L’orientation en priorité des ressources de la Force-Covid-19 dans la santé est demandée. Aux fins d’une disponibilité de moyens de réanimation adéquats dans chaque région du Sénégal et dans les meilleurs délais.

Quasi-inexistant dans les régions de l’intérieur du Sénégal, selon le Sames, le système de régulation médicale devra également être amélioré de manière notable par le Samu national. Enfin, le syndicat conclut son communiqué en affirmant qu’il va prendre les mesures appropriées pour la protection des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes attaqués dans l’exercice de leurs fonctions.