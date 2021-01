Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal compte observer un mouvement de grève de 72 heures, à partir du 8 février 2021. Ce préavis de grève fait suite au mutisme de l’Etat devant les cas de maladie de jeunes médecins comme celui de Sadio Ousmane Diédhiou (S. O. D.). Les médecins ne comprennent pas cette posture pendant que d’autres personnes souffrant de maladies moins graves sont évacuées.

Dans une note parvenue à ‘’EnQuête’’, le Sames ‘’regrette l’absence de prise en charge médicale correcte pour les étudiants, les médecins, les pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation, ainsi que pour les internes conduisant à ces situations regrettables. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale, malgré son engagement, n’a pas finalisé le processus du statut des DES (Diplômés d’Etat du Sénégal) et celui des internes, prenant en compte leur prise en charge médicale’’.

A cela s’ajoute ‘’la légèreté observée dans la gestion de la 2e vague de Covid-19’’. En effet, la gestion des cas graves en dehors de Dakar s’avère ‘’hypothétique’’. ‘’Les régions de Matam, Kolda, Sédhiou, Kédougou et Kaffrine n’ont aucune capacité de réanimation, faute de réanimateurs et ou de respirateurs. Cette situation est camouflée par une communication inexacte, rassurante qui met en péril la santé des populations de toutes ces zones où tout cas grave risque de perdre la vie’’, ajoutent-ils.

...Au chapitre des revendications, le Sames déplore une gestion désastreuse des ressources humaines par le ministre de la Santé. Ce dernier serait en passe de faire des ‘’nominations clientélistes’’ de jeunes novices aux postes de responsabilité les plus importants du ministère. Les syndicalistes dénoncent, en outre, des mutations arbitraires, l’absence de compétition aux postes - la règle - les mutations abusives des médecins-chefs de district de Saint-Louis et Richard-Toll.

‘’Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, soutiennent-ils, est resté sourd, malgré les multiples alertes que nous lui avons lancées. Toutes ces agressions se font en pleine période de Covid-19, profitant de notre esprit patriotique’’. L’autre point de leur plainte n’est autre que le non-respect des accords signés par l’Etat en 2014.

Ils concernent l’attribution des parcelles à usage d’habitation de la Zac, du lac Rose, l’indemnité de représentation médicale (IRM) due aux agents dans la commune des Parcelles-Assainies et le rappel de cette indemnité aux agents des collectivités territoriales. Notamment ceux de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) et ceux de l’Agence de la couverture maladie universelle. Tout ceci, sans compter les autres points de la plateforme revendicative de 2019 qui n’ont fait l’objet d’aucun traitement.