Sames et covid-19

Il est agité l’idée d’interdire tous les rassemblements de quelle que nature que ce soit. Depuis, beaucoup attendent la réaction des gouvernants qui, à leur tour, disent attendre celle des experts. Une frange d’entre eux s’est prononcée et se veut très clair.

Il s’agit du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames). Dans un communiqué, ce syndicat ‘’demande au président de la République, avec l’aide de nos guides religieux, de reporter à une période plus propice tous les rassemblements religieux, récréatifs et politiques, pour ne pas risquer la dissémination du Covid-19, comme ce fut le cas avec le choléra en 2005, dans l’intérêt supérieur de la nation’’.

Le Sames demande également, pour une meilleure prise en charge de la situation, ‘’une gestion rigoureuse des ressources et la mise à disposition immédiate de moyens de protection efficaces pour la sécurité des praticiens et celle de la population’’.

...Le Sames profite de l’occasion pour rappeler certaines défaillances du système de santé. ‘’Le Sénégal est confronté à un défi majeur face au Covid-19. Cela remet sur la table la nécessité d’avoir un système de santé performant avec des agents de santé motivés’’, croit savoir le Sames. En cela, l’apparition du Covid-19 au Sénégal survient dans un contexte particulier pour les professionnels de la santé. ‘’Au moment où nos revendications sont traitées avec beaucoup de légèreté, voire du mépris et nos primes de risque ridicules, nous sommes aux avant-postes de la lutte contre cette épidémie, comme nous l’avons été avec la maladie à virus Ebola.

Et malgré les directives du chef de l’Etat, les engagements de ses services ne sont pas respectés’’, regrette le Sames. Les syndicalistes se désolent ainsi que leur ministre de tutelle ‘’continue sa gestion solitaire des ressources humaines par des recrutements et des nominations clientélistes des agents à la retraite et bénéficiant de contrats spéciaux plus préoccupés à faire de la politique que de s’occuper du système de santé, au moment où tous les médecins sont occupés à combattre le virus’’.