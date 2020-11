Quarante-cinq jours après avoir lancé l'initiative ‘’1’’, le groupe de réflexion et d'action Les Bâtisseurs du Royaume’’ (GRAC-LBR) a démarré officiellement sa première campagne de collecte de fonds, le samedi 14 novembre dernier, en vue de contribuer au financement des travaux de construction du sanctuaire diocésain Saint-Paul de Grand-Yoff.

Selon un communiqué parvenu hier à notre rédaction, cette campagne est placée sous l’égide des autorités ecclésiastiques de l’archidiocèse de Dakar, notamment de l’abbé Gérard Diène, Vicaire général et Président du Comité du projet du sanctuaire diocésain Saint-Paul, et de l’abbé Alphonse Biram Ndour, Vicaire épiscopal chargé du service et secrétaire exécutif.

L'objectif, selon le communiqué, est de mobiliser, dans un premier temps, 500 millions de francs CFA, pour un avancement significatif des travaux du projet. Pour cela, une contribution d’au moins 1 000 F CFA par mois est demandée aux contributeurs. Un minimum qu’ils auront à cœur de dépasser par la force de la foi et de la générosité. L’objectif final de la campagne ‘’Andd Tabbax Suñu Santuēr Saint-Paul’’ étant de contribuer au financement des travaux de projet jusqu’à l’inauguration du sanctuaire.

Pour une meilleure communication avec les contributeurs présents sur les réseaux sociaux, le GRAC-LBR les invite à rejoindre massivement le groupe Facebook ‘’Andd Tabbax Suñu Santuēr Saint-Paul’’. ‘’Le GRAC-LBR s'engage toutefois à publier des rapports périodiques détaillés sur la campagne, à l’attention de tous les contributeurs et du grand public, par souci de transparence et de recevabilité. Pour rappel, né le 1er octobre 2020, le groupe de réflexion et d’action Les Bâtisseurs du Royaume (GRAC-LBR) est un groupe d’apostolat soucieux de soutenir les communautés chrétiennes dans la réalisation de leurs projets pastoraux, tant sur le plan matériel que financier.

Ses membres s’inscrivent dans une dynamique de soutien en faveur de l’église locale dans sa vie et sa mission, par l’organisation de plusieurs activités de collecte de fonds dédiées’’, poursuit la même source.