En visite de courtoisie à ses militants et sympathisants de Kolda, l’ancien directeur général de l’Onfp, Sanoussi Diakité, s’est dit victime de la traitrise de ses camarades de parti. Le responsable de la Coordination des comités de bases Ccb/Apr de Kolda a, par la même occasion, déclaré sa candidature à la mairie de Kolda, aux prochaines joutes municipales.

Après sept ans passés à la Direction de l’Onfp, le président a décidé tout récemment de vous limoger. Comment avez-vous pris cette décision ?

Le président Macky Sall m’a fait confiance en me nommant à la tête de l’Onfp en 2012. Je me suis évertué à traduire dans la réalité sa vision. Cette confiance qu’il m’a accordée demeure une constante avérée. J’en suis très reconnaissant. Je voudrais encore une fois le remercier pour m’avoir donné l’opportunité d’apporter ma modeste contribution à la réalisation de ses ambitions pour le Sénégal, en matière de formation professionnelle. A mon départ de l’Onfp, à l’occasion de la passation de service, j’ai pu donner un aperçu des résultats obtenus.

Vous êtes à la retraite. Quel sera désormais votre champ d’action ?

Je tiens à préciser que je suis à la retraite par rapport à l’Administration, pas par rapport au travail pour mon pays. C’est juste un changement de statut vis-à-vis de la Fonction publique, une étape de la trajectoire de ma vie. Mais le chemin se poursuit. J’ai un métier, vous le savez, j’ai des ambitions, j’ai un parcours et je suis engagé aux côtés du président Macky Sall. C’est tout cela mon champ d’action, dans une posture constante et une exigence morale de servir la communauté.

Vous avez récemment déclaré votre candidature à la mairie de Kolda. Qu’est-ce qui motive ce choix ?

J’ai conduit avec succès et dans le consensus la formulation de la proposition de liste de candidats à la députation en 2013. En 2017, j’avais appelé, en vain, à des discussions et concertations entre responsables Apr avant les investitures aux élections législatives. Je dirige la coordination des comités de base qui animent sur le terrain le parti. J’ai même payé le prix le plus fort en 2014 de cette recherche de consensus, lorsque j’ai été victime de la traitrise de mes propres camarades. Mes compagnons et moi avions été lâchement exclus lors du dépôt de la liste Benno Bokk Yaakaar aux élections locales. Ce n’est donc pas à moi qu’on peut donner des leçons dans ce sens. J’ai toujours prôné et œuvré pour la concertation.

Cela dit, vous savez bien que ma candidature ne date pas d’aujourd’hui. Elle traduit un engagement et une volonté de mettre à l’échelle les transformations sociales réalisées au bénéfice des populations de Kolda, dans le cadre de la vision et de la politique définie par le président Macky Sall. Sur les modalités de la candidature, j’entretiens un dialogue constant et fructueux au sein de l’Apr, avec les acteurs de la majorité présidentielle, même au-delà, avec des groupes professionnels, des acteurs de la vie économique et sociale. Avec la bénédiction du président Macky Sall, je serai candidat pour la mairie de Kolda aux prochaines élections locales.

Le 3e mandat du président Macky Sall fait débat. Quelle est votre appréciation sur la question ?

C’est un débat pour nous détourner de l’essentiel. Ce sont certains acteurs politiques qui n’ont aucune préoccupation ou qui manquent d’inspiration, qui veulent continuer à exister en faisant de l’agitation pour détourner les Sénégalais de l’essentiel. Je considère que le Sénégal s’est engagé sur un chantier qui vise 2035. Moi, je situerai plutôt votre question dans cet horizon et je dirai qu’en 2024, nous devons nous intéresser au niveau qu’on aura atteint dans la réalisation du Pse. C’est l’évolution des indicateurs d’émergence qui doit, à mon avis, faire débat, pas autre chose.

PAR EMMANUEL BOUBA YANGA (KOLDA)