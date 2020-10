Aujourd’hui, le Sénégal célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la santé mentale. ‘’S'unir pour la santé mentale : investissons’’, est le thème choisi cette année. Du moins, celui du réseau Reposams dans le but de ‘’manifester notre solidarité envers les malades mentaux en rupture familiale et vivant dans la rue’’. Ainsi, le réseau voudrait marquer cette journée en sollicitant la participation de la population pour s'imprégner de la situation des malades mentaux en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19.

À cet effet, il demande la prise en charge des malades mentaux. ‘’Nous lançons un appel à l'Etat, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, pour la mise en place des structures de prise en charge décentralisées dans toutes les régions du Sénégal ainsi que la prise en charge des malades mentaux errants et domiciliés dans la politique de Couverture maladie universelle. Et que l'ensemble des malades mentaux puissent bénéficier de la carte d'égalité des chances au même titre que les autres handicapés’’, a-t-il plaidé à travers un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

En outre, le réseau invite les acteurs communautaires à s'investir davantage dans la prise en charge des malades. Par ailleurs, il ‘’félicite et encourage’’ la Division de la santé mentale, à travers son responsable Jean Auguste Tine, ‘’qui ne ménage aucun effort pour assister les associations à travers le réseau malgré les faibles moyens.’’ Il félicite également la presse pour le travail de sensibilisation et de promotion de la santé mentale déjà entamé.