Sante oculaire

L’Association pour la renaissance du patrimoine islamique et l’expression de la culture arabe (Arpieca) a permis à plus de 300 personnes de bénéficier d’une chirurgie gratuite de la cataracte, grâce au soutien de l’organisation koweitienne Kuwaiti Horizons Charity Society’’. Les bénéficiaires ont reçu ces soins au centre médico-social de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres). La campagne a coûté 15 millions de francs CFA.

Elle a été coordonnée par le Programme national de promotion de la santé oculaire de la Direction de la lutte contre les maladies. Les bénéficiaires ont été tous sélectionnés sur la base de dossiers des patients suivis par le centre médico-social de l’Ipres. Cette campagne, dont c’est la sixième édition, entre dans le cadre de la vision de l’ONG qui compte ‘’développer l’humanitaire et la bienfaisance au Sénégal dans le social, l’éducation, la santé, entre autres’’, renseigne Daouda Aidara, le président de cette association.

Les précédentes campagnes, déroulées successivement de 2016 à 2018, avaient été organisées dans les districts sanitaires de Médina, Keur Massar et Yoff, au centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Outre cette campagne de chirurgie gratuite des yeux qui a pris fin jeudi, l’ONG a réceptionné, ce vendredi, du matériel orthopédique offert par le Koweit, informe l’APS. Ce don est destiné au Centre national d’appareillage et d’orthopédie (CNAO), informe le président de l’association créée en 1996 et devenue ONG en 2006.