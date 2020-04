Le couvre-feu et l’état d’urgence décrétés au Sénégal n’affectent en rien l’engagement au quotidien au service des populations de la brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Dans un communiqué publié hier, les soldats du feu ont rappelé aux populations qu’ils restent joignables ‘’24h/24, 7j/7, au numéro 18 ou au numéro fixe de la caserne la plus proche’’ ; de même qu’ils sont en mesure de répondre à tout appel afin d’assurer, dans les meilleurs délais possibles, l’assistance et le transport des victimes de certaines urgences (maladies, accidentés domestiques, grossesses à terme, etc.).

Cette mise au point fait suite à des thèses selon lesquelles des citoyens rencontraient des difficultés pour l’évacuation vers les structures sanitaires des personnes en détresse pendant cette période du couvre-feu.