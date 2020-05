Face aux difficultés rencontrées ces derniers temps par leurs éléments, lors d’inhumations de dépouilles de personnes décédées de la Covid-19, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a publié un communiqué. Il y est relevé les faits récents qui ont eu pour cadre successivement Malika puis Diamaguène Sicap-Mbao. Dans le document, le général Mor Seck dit comprendre la crainte et l’appréhension des populations.

Mais les rassure en conséquence que toutes les dispositions sont prises pour que les corps ne présentent aucun danger, ni pour elles ni pour les personnels chargés des tâches relatives aux enterrements. Pour les dépouilles provenant de l’étranger, elles sont placées dans un cercueil étanche normalisé et celles d’ici font l’objet d’un traitement sécurisé au niveau des morgues, témoigne-t-il.

Les pompiers appellent donc les populations à une attitude respectueuse, pour le repos de l’âme des défunts. Et a un comportement plus citoyen à l’égard de leurs services qui, de jour comme de nuit, veillent sur leur sécurité, leur santé et leur quiétude. Mais encore, les pompiers attendent des citoyens la préservation du matériel acquis au frais du contribuable.