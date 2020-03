‘’Suite aux évènements survenus dans la semaine du 24 février au 1er mars 2020 concernant la Société africaine de raffinage (Sar) et notamment le souhait exprimé par le président de Locafrique de démissionner du Conseil d’administration avec retrait de sa caution de 130 milliards et la fermeture de sa ligne de crédit de 163 milliards de francs CFA, le personnel de la Sar a tenu une assemblée générale ce jeudi 27 février 2020, dans l’enceinte de son entreprise’’, informe-t-on dans un communiqué de presse reçu hier.

Il y est consigné qu’à l’issue de cette assemblée générale, le personnel de la Sar a exprimé ‘’son attachement patriotique à la pérennité de la Sar, outil de souveraineté nationale de notre cher Sénégal, que remet en cause les arrêts répétitifs par rupture de brut’’.

Ils ont également marqué leur ‘’engagement à promouvoir l’entreprenariat sénégalais et l’expression de la préférence nationale’’ ainsi que leur disponibilité à cheminer avec tous ceux qui œuvrent pour le maintien et la bonne marche de leur entreprise. Ce qui pourrait mener à faire ‘’des performances optimales’’. En outre, ‘’conscient des efforts que ne cessent de fournir Locafrique pour la pérennité et la stabilité de la Sar, l’assemblée générale s’est résolue de lui témoigner toute sa reconnaissance’’.