Les réceptifs hôteliers destinés auparavant au confinement des cas contacts, sont désormais dédiés à la prise en charge des malades de Covid-19. L’annonce est faite hier par le docteur Abdoulaye Bousso qui souligne que les structures de santé sont en train d'atteindre leur degré de saturation.

La prise en charge des malades de Covid-19 commence à poser problème. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale ne dispose plus de places pour recevoir des patients. Pourtant, tout récemment, Abdoulaye Diouf Sarr, dans un entretien accordé à la RTS, a soutenu qu’ils ne sont pas dépassés, que la situation est maitrisée. Mais le discours du coordonnateur général du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), hier, a semblé dire le contraire.

Le docteur Abdoulaye Bousso soutient que le nombre de cas augmente et la capacité de prise en charge des structures de santé est en train d’atteindre son degré de saturation. C’est pourquoi, dit-il, la prise en charge extrahospitalière a commencé pour prendre en charge les patients positifs. Aujourd’hui, renseigne l’urgentiste, il est décidé que cela soit étendu aux réceptifs hôteliers. Selon lui, la plupart des cas contacts y sont déjà logés. C’est pourquoi, il est difficile de prendre en charge certains patients positifs qui sont actuellement à domicile.

‘’Nous sommes en train d’établir une stratégie. Depuis le début, nous avions une prise en charge à domicile des contacts, puis, nous sommes passés à un confinement des contacts dans les hôtels. Maintenant, les cas contacts vont être confinés à domicile. Les réceptifs hôteliers vont être dédiés aux personnes positives. C’est la stratégie actuelle qui va démarrer et nous permettra d’avoir beaucoup plus de capacités’’, annonce le Dr Bousso.

D’ailleurs, à cause de ce manque d’espace, tous les Sénégalais de l’extérieur rapatriés avant-hier et hier n’ont pas été mis en quarantaine. Il s’agit des passagers des vols spéciaux. Ainsi, informe le Dr Bousso, pour les voyageurs entrants, il est décidé de revenir à la stratégie initiale. C’est-à-dire qui est un screening de tous les voyageurs à l’entrée, toute personne suspecte sera isolée, prélevée en attendant son résultat. Si cette personne est positive, elle va être transférée dans les centres de traitement. ‘’Tous les autres passagers qui arrivent et qui ne présentent aucun signe pourront rentrer chez et se mettront en quarantaine dans leur domicile pendant 14 jours’’, fait-il savoir.

Les cas contacts seront désormais confinés chez eux

A son avis, si toutes ces stratégies sont adoptées, sur instruction du ministère de la Santé, c’est pour éviter que les structures hospitalières soient transformées en hôpitaux Covid. C’est également pour permettre à l’ensemble des autres malades de continuer à être pris en charge dans les structures de santé. Donc, ‘’il est important de pouvoir avoir d’autres lits. Ces lits, nous les trouvons dans ces réceptifs hôteliers qui vont être pour nous prioritaires pour les patients positifs. C’est extrêmement important. Nous avons déjà des sites de prise en charge extrahospitaliers. Le site de Guéreo et le hangar des pèlerins ont déjà accueilli des malades. Il y a également des sites de malades extrahospitaliers à Sédhiou et à Bambey qui ont déjà des patients. Ces sites vont être développés dans toutes les régions, pour nous permettre de ne pas mettre en saturation nos structures de santé’’, souligne le docteur Abdoulaye Bousso.

D’ailleurs, un d’entre eux sera opérationnel dans les prochaines heures. Il s’agit de celui de la gare aérienne de Thiès que l’armée a mis à la disposition du ministère de la Santé.

Depuis le début du mois de mai, la courbe est restée ascendante au Sénégal. Chaque jour avec son lot important de cas positifs. Hier, le pays a enregistré 121 nouveaux cas et 2 décès. Ce qui porte à 25 le nombre de morts liés à la Covid-19. La première victime, informe la directrice générale de la Santé, Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, est un homme âgé de 58 ans.

Il a perdu la vie à son domicile, aux Parcelles-Assainies. Le test effectué le 14 mai sur la victime est revenu positif. La deuxième est également un homme âgé de 60 ans, résidant à Pire. Il est décédé hier à 6 h 50 à l’hôpital Principal de Dakar. C’est sur 1 128 tests réalisés que 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,7 %. Il s’agit de 119 cas contacts et 2 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Guédiawaye et Touba.

Selon le Dr Khemess, 48 patients hospitalisés sont déclarés guéris. Cependant, 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann et de l’hôpital Principal. A ce jour, 2 310 cas sont déclarés positifs dont 890 guéris, 25 décédés et 1 394 sous traitement.