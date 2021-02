Faux et usage de faux à la mairie de Diass. Un faussaire falsifiait la signature du maire pour vendre des terrains avec de faux documents. Il a été arrêté et attend son jugement à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour.

La boulimie foncière n’a pas de limite, dans la commune de Diass. Les terres de la commune sont la proie d’une prédation sans limite, depuis l’implantation de l’aéroport international Blaise Diagne et les nombreux projets de l’Etat mis en œuvre dans cette zone. Cette course au foncier de Diass a fait la fortune et, désormais, les malheurs d’O. Seck. Le sieur a eu la mauvaise idée d’imiter la signature de l’édile de la commune, pour vendre des terrains à de tierces personnes. Il est actuellement dans les liens de la détention pour faux et usage de faux sur des documents administratifs et escroquerie.

Selon nos sources, il a porté préjudice au maire de Diass, à Angèle Niane et d’autres. O. Seck a vendu 4 parcelles à 500 000 F CFA à Angèle Niane, sur la base de faux documents administratifs de la mairie de Diass. Ensuite, l'homme a usé de faux pour délivrer les actes administratifs sur 8 parcelles dans l'assiette foncière de la commune hôte de l’aéroport Blaise Diagne. Par ses manigances, il a ‘’ruiné’’ les membres de la famille Niane à qui il a vendu plusieurs terrains.

D’abord, il a vendu 2 terrains à Clément Niane pour une valeur de 800 000 F CFA. Ensuite, à Céline Niane un terrain à 300 000 F CFA et une parcelle à Marthe Daba Niane à 150 000 F CFA. Enfin, au mois de juillet, il a vendu 4 parcelles à Angèle Niane pour la somme de 500 000 F CFA.

Partie à la sous-préfecture de Sindia, le 11 février, pour avoir une approbation sur ces quatre parcelles, la dame Angèle Niane a eu la surprise de sa vie, quand on lui a informé que le cachet apposé sur l'acte et la signature ne sont pas authentiques. Interpellé sur l’affaire, le maire a confirmé que ni la signature ni le cachet n’étaient siens. Du coup, la famille Niane a tendu un guet-apens au faussaire, en lui annonçant sa volonté d’acheter d’autres parcelles de terrain.

Pris dans les filets, O. Seck a reconnu avoir effectivement vendu les terrains. Il dit aussi qu’ils lui ont été confiés par un ami du nom d’Ousmane Ciss, qui loge aux Parcelles-Assainies de Dakar et lui donnait les papiers incriminés.

O. Seck est derrière les barreaux depuis le 13 février 2021, en attendant que le tribunal des flagrants délits de Mbour le fixe sur son sort.

IDRISSA AMINATA NIANG