L’ASC Dakar Sacré-Cœur déclare, dans un communiqué publié hier sur son site officiel, avoir mis fin à sa collaboration avec son responsable de la cellule de performance, Olivier B. Sylvain. Le Franco-Malgache, présumé auteur d’actes de pédophilie sur des pensionnaires du centre de formation sis à la Sicap, est entre les mains de la police.

Le club de football Dakar Sacré-Cœur (DSC), secoué par une histoire de pédophilie, sort du silence. Dans un communiqué publié sur son site officiel hier, l’Association sportive Dakar Sacré-Cœur a indiqué avoir mis ‘’un terme, avec effet immédiat, à sa collaboration avec un volontaire du club, arrivé en octobre 2019, en charge de la cellule de performance, pour des faits contraires aux principes et valeurs qui sont les nôtres, mais aussi celles de nos partenaires’’.

Le centre formation sis à la Sicap confirme ainsi l’information relayée par ‘’Libération’’ dans son n°5192 du mardi 11 février 2020. Selon le quotidien d’informations générales, l’individu en question est un ‘’Franco-Malgache’’ nommé Olivier B. Sylvain, qui ‘’abusait des jeunes joueurs âgés entre 13 et 15 ans’’.

Dans sa note, l’ASC Dakar Sacré-Cœur a précisé que ‘’dès qu’elle en a été informée, la direction du club a pris les mesures nécessaires pour que cet individu soit interpellé par les forces de police’’. A en croire le centre de formation de la Sicap, c’est le jeudi 6 février dernier que les agissements répréhensibles du responsable du pôle performance ont été divulgués par des collaborateurs du pôle médical, rapportant les conversations entre joueurs dudit centre autour de ‘’gestes inappropriés’’ de la part du mis en cause. Le même jour, vers 13h, une procédure d’enquête interne a été déclenchée par le coordinateur sportif et le responsable club citoyen de la structure pour tirer cette affaire au clair. Ces derniers, sans perdre de temps, ont rencontré, le lendemain, le président délégué du club, Mathieu Chupin, pour lui exposer les résultats de l’enquête interne révélant des éléments jugés ‘’suffisamment graves et édifiants’’.

Sur la base des faits rapportés, M. Chupin a transmis une lettre de signalement au commissariat central de Dakar, qui a procédé, par l’intermédiaire de ses agents, le samedi 8 février vers 9 h, à l’arrestation de Sylvain. Il s’en est suivi le dépôt d’une plainte commune des quatre premières victimes présumées auprès du commissaire central de Dakar. Dans le cadre de l’enquête judiciaire, 6 responsables et trois joueurs du club se sont rendus au commissariat central, le dimanche dernier, afin d’apporter leur témoignage. Le lendemain, deux nouvelles victimes présumées se sont signalées. Ce qui ramène le nombre à six.

Dans le souci de protéger ses pensionnaires victimes présumées d’Olivier B. Sylvain, l’ASC Dakar Sacré-Cœur s’abstient de divulguer leurs identités. Par ailleurs, le centre de formation se dit disposé à collaborer ‘’pleinement et entièrement avec la police et la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire’’. Dans le communiqué, Mathieu Chupin et ses collaborateurs renseignent avoir mis en place une permanence, dans le cadre de la cellule de soutien psychologique à la disposition de toute personne dans le besoin. ‘’Les principaux partenaires du club ont été informés de la situation et ont confirmé leur soutien au club dans sa démarche transparente de signalement’’, a assuré l’ASC Dakar Sacré-Cœur.

LOUIS GEORGES DIATTA