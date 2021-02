Dans un monde en pleine mutation, les gouvernements et les parents sont appelés à jouer un rôle primordial pour la sécurité des enfants sur Internet.

La journée internationale de la sécurité sur Internet, dénommée ‘’Safer Internet Day’’, a été célébrée, hier. L’événement mondial, célébré depuis 2008, durant le mois de février, a pour finalité de faire de l’Internet un espace ludique, créatif, sécurisé pour tout le monde, renseigne le Ministre de l’Economie numérique et des télécommunications. Célébré dans plus de 110 pays, d’après Yankhoba Diattara, cette journée est devenue, au fil des années, un rendez-vous incontournable dans l’agenda digital mondial. La remise d’un lot de 5000 cahiers et TP personnalisés au Ministère de l’éducation nationale s’inscrit dans ce cadre.

Ce don de cahiers au profit des élèves a pour but, selon le ministre, de contribuer au renforcement de la sensibilisation des enfants sur la cybersécurité et ce, conformément, à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de protection des enfants en ligne. ‘’Les cahiers qui vous sont remis, contiennent des messages de sensibilisation pour promouvoir la culture de la cybersécurité chez les populations, particulièrement les enfants. Cette initiative, qui arrive à son heure, est totalement en cohérence avec le thème du Safer Internet Day de cette année « Together for a better internet (NDLR : Ensemble pour un meilleur Internet ».

‘’Comme vous le savez, les enfants et les jeunes sont parmi les utilisateurs les plus fervents des technologies mobiles et de l’Internet, ce qui peut avoir un impact positif sur leurs vies. Cependant, à l'instar de n'importe quel outil, les technologies mobiles peuvent être utilisées pour nuire’’, a ajouté le M. Diattara. Selon qui, dans ce contexte, les parents, les Gouvernements et les entreprises ont un rôle important à jouer dans la protection et le soutien des ‘’enfants connectés’’, car il est essentiel de garantir la protection des droits de l'enfant dans le cyberespace, autant qu'ils le seraient dans le monde physique.

Le concept de ‘’sécurité en ligne’’, selon lui, fait place à la notion d’un ‘’meilleur Internet’’. ‘’Partons des atouts du net pour donner l’envie aux internautes de surfer avec responsabilité. Nous devons outiller les enfants et inviter les jeunes à réfléchir aux conséquences de leurs actes sur l’internet. Un meilleur internet est aussi un internet sans crainte avec des plateformes web et des réseaux sociaux régulés et organisés, afin de garantir à tous une liberté d’expression dans un pays démocratique, mais également, dans le respect des droits de chaque citoyen. Ainsi, par une approche inclusive et conformément à la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique ‘’SN2025’’, la stratégie nationale de cybersécurité du Sénégal ‘’SNC2022’’ a été élaborée et validée par l’ensemble des acteurs concernés’’, poursuit-il.

Ce document, conclut-il, a pour vision, ‘’en 2022, au Sénégal, un cyberespace de confiance, sécurisé et résilient pour tous’’. Il se veut, aussi, un outil de promotion d’une culture généralisée de la cybersécurité au Sénégal, entre autres, avec comme objectif spécifique 3.1 : ‘’sensibiliser tous les groupes concernés ainsi que le grand public sur les risques de sécurité dans le cyberespace’’.

CHEIKH THIAM