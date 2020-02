JEAN-PIERRE SENGHOR, SECRETAIRE EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

‘’Ce n’est pas en atomisant nos actions qu’on va y arriver’’

‘’On a parfois l’impression de prêcher dans le désert. L’Afrique est le seul continent où nous avons 60 % de nos terres qui sont arables et qui ne sont pas exploitées. Au Conseil national pour la sécurité alimentaire, il y a une quinzaine de départements ministériels impliqués dans plus de 212 projets. Ce ne sont pas les projets qui vont résoudre le problème, mais une approche intégrée qui doit concerner les questions de production, de santé, de commerce, d’écologie. C’est cet effort de travailler ensemble qui ne doit pas juste être un discours, mais doit se traduire sur le terrain. Le Sénégal devra répondre présent à deux agendas. Celui du PSE en 2035 et celui des ODD, particulièrement l’ODD2 en 2030. Ce n’est pas en atomisant nos actions qu’on va y arriver et la FAO a lancé une alerte nous faisant savoir qu’à ce rythme, ce serait impossible.

‘’A notre niveau, nous avons créé une direction changement climatique et résilience pour déconstruire la question de la sécurité alimentaire que nous limitions à la disponibilité seule des aliments. Dans cette nouvelle perspective, nous ajoutons l’accessibilité physique et financière des aliments et l’utilisation qui, d’ailleurs, impacte notre santé. Car l’ignorance nous tue. A cet effet, un forum se tiendra très prochainement, avec une quarantaine d’experts et des démembrements de l’Etat. Le plaidoyer constituera le plan d’action du Secrétariat exécutif du Conseil national pour la sécurité alimentaire (SECNSA). Quand je suis arrivé, j’ai dit que je ne crois pas à la distribution de riz, car chaque année, nous voyons qu’il y a des départements qui sont touchés. On les a identifiés, ce sont des zones où l’insécurité est presque chronique et la réponse n’est pas de distribuer chaque année du riz ou du cash.’’

‘’La science a les réponses’’

‘’Notre potentiel en eau est inexploité. Nous recevons 37 milliards de mètres cubes d’eau, chaque année, et elle est utilisée à moins de 4 %. C’est scandaleux. Au Nord, 1 700 km de brousse, 250 000 hectares de terre, rien que sur la rive gauche, sont inexploités. Pendant qu’ailleurs, certains font sept à dix tonnes à l’hectare, nous on se contente de trois ou quatre tonnes et on est content. C’est scandaleux ! La science est universelle ; des raccourcis existent ; la science a les réponses. Il faut que nous investissions dans la recherche. J’ai eu à gérer 30 milliards de francs CFA dans la subvention des intrants agricoles. Mais lorsque vous étudiez le sou, de l’opérateur au paysan, il n’y a que 11 % qui arrivent à destination. Tout le reste est siphonné en amont. Nous essayons d’apporter des réponses structurelles à une problématique sociale et humanitaire, et demandons aux bailleurs humanitaires d’investir les milliards de l’aide alimentaire dans le redressement de l’agriculture, plus particulièrement les exploitations familiales qui constituent la base.’’