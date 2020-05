La vaccination de routine est en souffrance dans la commune de Sansamba de la région de Sédhiou. Les habitants refusent de faire vacciner leurs progénitures, à cause de la rumeur sur le vaccin contre la Covid-19 à l’essai. Ce qui a poussé les techniciens de la santé, les jeunes et les guides religieux à s’investir dans la sensibilisation.

Depuis quelque temps, une rumeur circule sur d’éventuels essais d’un vaccin contre la Covid-19 en Afrique. Depuis lors, certains Sénégalais se méfient de la médecine moderne. C’est le cas des habitants de la commune de Sansamba. Dans cette localité située à l’est de la région de Sédhiou, les habitants ont tout bonnement tourné le dos à leur poste de santé. Et les notables de ce village sont ceux qui tirent les ficelles. Un d’entre eux, Moussa Seydi, dit ‘’supplier’’ ses ‘’frères et sœurs de la commune de Sansamba de ne pas prendre le vaccin. Car, mieux vaut prévenir que guérir’’.

Son camarade d’enfance, Nfally Touré, enfonce le clou. ‘’Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On l’a vu et lu les commentaires. Donc, on sait tout ce qui est dit sur ce vaccin’’, dit-il. Il affirme mordicus qu’un vaccin va être testé sur des Africains, afin de tester son innocuité avant de l’utiliser dans les pays riches. Les commentaires vont bon train et beaucoup croient à la fable entendue.

Le combat pour déconstruire cette perception sera difficile, mais pas impossible. Les agents de santé sont sur le pied de guerre. ‘’On a vu un refus par rapport à la vaccination. Les parents disent non, qu’on ne va pas vacciner leurs enfants, parce qu’ils nous soupçonnent de vouloir leur injecter un vaccin contre le coronavirus’’, explique avec amertume l’infirmier chef du poste de santé de Sansamba, Rémi Diédhiou. Pourtant, ils sont dans une campagne de vaccination de routine. ‘’La vaccination est une stratégie de routine qui se fait depuis très longtemps. La maladie de la Covid-19 va passer et la vaccination va continuer. Ils n’ont qu’à laisser les enfants se faire vacciner’’, appelle-t-il. Même s’il reconnait que, pour le moment, il est difficile de faire entendre raison aux populations de cette vaste commune qui a peu de moyens.

Pour l’instant, affirme Rémi Diedhiou, il se débrouille avec les moyens du bord. Il est soutenu dans son combat par les jeunes, les spécialistes de la santé et les chefs religieux. Ils se sont tous lancés dans la sensibilisation, afin de convaincre les parents d’amener leurs enfants dans les postes de santé.