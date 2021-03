Le Syndicat des enseignants d’éducation physique et sportive du Sénégal (SEEPSS) affilié à la CNTS/FC, marque son soutien et sa solidarité à leur camarade Ndèye Yacine Dia en service au CEM de Tchiky, à l’occasion du décès de l’élève en classe de 4e Amy Collé Ndour, décédée des suites d’une crise cardiaque survenue après avoir participé à un cours d’éducation physique et sportive. ‘’Ce énième incident survenu dans le cadre des enseignements-apprentissages, remet sur la table la lancinante question de la visite médicale avant le démarrage des cours. Lors du Congrès constitutif du syndicat, l’application des textes rendant obligatoire la visite médicale avant le début des cours d’EPS a été réitérée en termes de préoccupation majeure des enseignants d’EPS.

Il faut noter que déjà, en 2016, le 21 septembre précisément, le ministre Serigne Mbaye Thiam avait annoncé l’institutionnalisation de la visite médicale des élèves à l’ouverture des classes’’, relève le SEEPSS dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’. Mais, d’après les syndicalistes, force est de constater ‘’le manque d’intérêt et de considération’’ des autorités, au premier chef le ministère de l’Education qui, d’après eux, ‘’n’accorde aucune importance’’ à cette demande qui peut être assimilée à une bombe à retardement pouvant parfois porter préjudice aux élèves et aux enseignants d’EPS qui font l’objet de stigmatisations ou de menaces de mort parfois.

‘’Le SEEPSS condamne le mutisme des autorités depuis l’éclatement de cette affaire et exige que des mesures soient prisent et des dispositions idoines mises en place. Le SEEPSS exige une assistance et une protection des enseignants dans de pareilles situations. Le SEEPSS exige, enfin, l’installation de centres médico-sociaux dans les inspections d’académie et les inspections de l’éducation et de la formation. Enfin, nous interpellons les parents d’élèves sur la nécessité d’informer les chefs d’établissement, dès la rentrée des classes, sur les éventuelles pathologies de leurs enfants, pour une prise en compte de celles-ci dans les enseignements d’éducation physique et sportive’’, conclut le communiqué.