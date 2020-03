Seize morts du coronavirus en France, les «hôpitaux mis sous tension»

En France, l’épidémie de coronavirus a fait 16 morts et contaminé 949 personnes, a annoncé samedi soir le ministère de la Santé. La France reste au « stade 2 » de la gestion de l'infection, mais le « stade 3 » est inexorable, préviennent les autorités. Les hôpitaux ont été sommés de se tenir prêts à déclencher leur « plan blanc » pour faire face à une situation exceptionnelle.

En France, le coronavirus est désormais présent dans toutes les régions de France métropolitaine et dans trois régions d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane), a annoncé ce samedi soir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Seize personnes sont décédées, dont « 11 hommes et cinq femmes ». Parmi elles 12 personnes sont âgées de plus de 70 ans et ont « à chaque fois de nombreuses comorbidités soujacentes. », a-t-il ajouté.

949 cas de contamination sont confirmés, soit 336 de plus en 24 heures et 45 personnes sont en réanimation ce samedi soir, soit 6 de plus que vendredi.

La présidence de l'Assemblée nationale a annoncé un troisième cas positif dans ses rangs, une députée hospitalisée. Un troisième employé de la RATP a été par ailleurs infecté.

« Plan blanc » et « plan bleu »

La propagation accélérée du coronavirus en France sonne la mobilisation générale des services de santé. Hôpitaux et cliniques sont déjà « mis sous tension » et doivent se tenir prêts à déclencher leur « plan blanc », a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran. Il s'agit d'un dispositif de crise permettant aux établissements de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle en mobilisant en interne tous les moyens dont ils disposent.

Un « plan blanc » avait déjà été déclenché le 25 février dans les hôpitaux de Creil et Compiègne. Un « plan bleu », qui prévoit notamment l'augmentation du personnel pour empêcher l'isolement des résidents, sera de la même façon activé dans les Ehpad.

Le « plan 3 » est inexorable

L'ensemble du pays reste donc au stade 2, même si le passage au stade 3, celui de l'épidémie est inexorable à terme. En phase 2, la « stratégie » du gouvernement consiste à « se protéger et ralentir la progression de l'épidémie », souligne la Direction générale de la Santé (DGS).

Les autorités sont conduites à préparer le stade 3 des mesures de précaution, qui pourrait impliquer des mesures plus contraignantes, au cas par cas, comme la suspension des transports en commun.

Pas de salon du tatouage

Dans le Haut-Rhin et l'Oise, deux départements parmi les plus touchés, toutes les écoles et les crèches seront fermées à partir de lundi, pendant au moins deux semaines.

Par précaution, le préfet de Seine-Saint-Denis a interdit « un rassemblement à caractère évangéliste » ce week-end au Blanc-Mesnil, susceptible de réunir jusqu'à 2 000 personnes provenant de plusieurs départements.

De son côté, le préfet de police de Paris « a décidé d'interdire le Mondial du tatouage prévu du 13 au 15 mars à la Grande halle de la Villette ».

Plusieurs événements sportifs ont été reportés ce week-end, dont le match de foot en Ligue 1 Strasbourg-PSG prévu samedi, ou celui de rugby féminin entre l'Écosse et la France dans le tournoi des Six nations.

La France constitue l'un des principaux foyers du virus en Europe, avec l'Italie et l'Allemagne. Le cap des 101 000 personnes contaminées a été franchi à travers le monde.

L'important, a rappelé le Premier ministre Édouard Philippe vendredi soir, est de « freiner la propagation » du virus.

L’avènement de la téléconsultation

L'épidémie de coronavirus accélère certaines tendances. C'est le cas dans les cabinets de médecins en France. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours à téléconsultation. Depuis l'arrivée du virus sur le sol français, la demande en téléconsultation explose. Le nombre de consultations en visioconférence a plus que doublé en trois semaines.