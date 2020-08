Le ministère de l’Environnement et du Développement durable s’est fixé un objectif de 20 000 000 d’arbres à planter, d’ici la fin du mois de septembre. A Kaolack et à Fatick, hier, le ministre Abdou Karim Sall a sollicité le concours des jeunes et des femmes, pour cette campagne de reboisement.

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, s’attelle à matérialiser la volonté du chef de l’Etat Macky Sall de faire une reforestation durable et inclusive du territoire national. Ainsi, dans le cadre du Programme 535, le volet environnemental, en son initiative 5 qui est le PSE vert, a pour ambition de reverdir le Sénégal.

Hier à Kaolack, où il s’est rendu dans le cadre de la présente campagne reboisement, le ministre a demandé aux jeunes d’adhérer au projet. ‘’Conformément aux instructions du chef de l’Etat Macky Sall, nous avons commencé à reverdir, reboiser les axes routiers et plus tard les axes autoroutiers’’, a-t-il renseigné. Soutenant qu’il s’agit d’une initiative historique. ‘’Après avoir échangé avec les parties intéressées et mon collègue des Collectivités territoriales, nous avons pris la décision, pour cette campagne qui va jusqu’à la fin du mois de septembre, de nous inscrire dans un objectif de 20 000 000 d’arbres plantés’’, a-t-il ajouté.

Il faut noter qu’une étroite synergie est en train d’être développée entre le ministre de l’Environnement et son homologue des Collectivités territoriales. Ils se sont réunis avec les présidents de l’Association des maires du Sénégal (AMS) et de l’Union des associations des élus locaux (UAEL) pour voir dans quelle mesure travailler ensemble pour atteindre cet objectif de 20 000 000 d’arbres. Il va falloir, déclare le ministre, faire la répartition par région, département et commune. Ce travail, poursuit Abdou Karim Sall, est en train d’être bien fait. ‘’Nous sommes sur la RN1 qui est l’axe principal de la ville de Kaolack. En rapport avec les autorités de la mairie, nous envisageons de faire changer le visage de cet axe qui traverse la ville de Kaolack. Les équipes ont planté des arbres ; ce n’est pas n’importe quel arbre. Nous avons choisi le ’khaya senegalensis’ que tout le monde connait sous le nom de ‘haya’ ou ‘haye’, qui est un arbre symbolique, que l’on avait l’habitude de voir dans les grandes villes du Sénégal et qui est en train de disparaitre. Nous profitons de cette occasion pour régénérer cet arbre très imposant. Nous avons prévu de mettre sur cet axe des ‘haya’, des ’terminalis’, mais également des cocotiers. C’est-à-dire une action d’envergure’’.

‘’Le reboisement de l’autoroute Ila Touba commence mardi prochain’’

Dans sa feuille de route, le ministre envisage, la semaine prochaine, le reboisement de l’autoroute Ila Touba jusqu’à Dakar. ‘’Nous allons également reboiser l’axe Malick Sy - aéroport Léopold Sédar Senghor. Les populations sont déjà engagées, la jeunesse mobilisée’’, annonce-t-il. Malheureusement, des contraintes liées à cette pandémie et le respect des instructions données par les autorités, qui consiste à éviter les grands rassemblements, handicapent la mobilisation.

C’est pour cette raison, signale le ministre, qu’ils procèdent de manière symbolique et demandent que ce travail puisse continuer. Il réitère son appel aux jeunes, en cette période d’hivernage, afin de planter beaucoup d’arbres.

A Koungheul, annonce le ministre, les jeunes sont engagés. Comme cette année il n’y a pas de ‘’navétanes’’, à la place du football, ils vont reboiser. ‘’C’est un message fort important. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse sénégalaise, mais également en direction de toutes les femmes, pour que ce vœu du chef de l’Etat se matérialise à travers nos actions au quotidien’’.

Aux yeux du ministre, il faut que chaque citoyen puisse planter et entretenir un arbre, ne serait-ce que devant chez lui. Car, dit-il, planter c’est bien, mais entretenir c’est encore mieux.

Dans ce dessein, la Direction des eaux et forêts, dit-il, est en train de travailler sur la protection en termes d’acquisition de camions. Toutefois, il prévient : ‘’Si les arbres plantés ne sont pas protégés, les animaux qui divaguent risquent de les détruire. Raison pour laquelle, autant nous allons planter, autant nous allons prendre les dispositions pour sécuriser ce que nous faisons.’’

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable s’est aussi rendu à Tiadiane où il a annoncé le démarrage du reboisement de l’autoroute Ila Touba pour mardi prochain. Avant cette étape, le ministre a été à Fatick où il a été accueilli par le ministre des Sports Matar Bâ, Maire de cette localité. Ils ont procédé au reboisement de 200 cocotiers, le long de la corniche de la ville.

