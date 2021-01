Le Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République a, dans un communiqué, réitéré son appel au respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le Sen a, en outre, profité de l’occasion pour renouveler ‘’ses condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être dans cette épreuve que tous nos compatriotes vivent avec dignité, détermination et en toute résilience pour une rapide sortie de crise, au regard du plan de relance économique élaboré par le président de la République Macky Sall’’.

Les partisans du chef de l’Etat ont, par ailleurs, salué la décision présidentielle relative à la promulgation de la nouvelle loi relative à l’état d’urgence et à l’état de siège modifiée qui institue ainsi un troisième régime. ‘’En effet, par cet acte, le président de la République a institué un nouveau régime juridique relatif à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires dont l’objet est de renforcer avec plus de célérité et de diligence la protection des citoyens et le fonctionnement régulier du service public’’, lit-on dans la note.

Les membres de l’APR invitent ainsi tous les responsables du parti, militants comme sympathisants, à accompagner les efforts du gouvernement en travaillant à la sensibilisation des populations en relation avec les autorités et acteurs à la base pour le respect des gestes barrières et l’application stricte des mesures édictées par les autorités sanitaires.