L’exclusion de Moustapha Diakhaté des rangs de l’Alliance pour la République a monopolisé les débats, vendredi dernier, au cours de la réunion du Secrétariat exécutif national de l’APR. Selon un communiqué du parti présidentiel reçu hier à ‘’EnQuête’’, le président Macky Sall, au cours de la rencontre, a approuvé cette mesure disciplinaire issue de la réunion de la Commission de discipline tenue sur son instruction, le 21 janvier 2020, en parfaite conformité avec les textes qui régissent le parti.

A cet effet, le SEN soutient, à l’unanimité et sans réserve, la décision d’exclusion prise par le président Macky Sall. Le SEN approuve également, dans les mêmes termes, la proposition de renforcer et d’élargir la Commission de discipline à d’autres membres, ainsi que celle relative à la redynamisation de la Commission conciliation.

...Macky Sall, au cours de la rencontre, a exhorté les militants et responsables de l’APR à rester vigilants, sereins et mobilisés autour du programme ‘’Ligeeyal Elek’’ axé sur 5 grandes initiatives, 3 programmes nationaux et 5 accès universels, duquel les Sénégalais qui l’ont réélu à plus de 58 % attendent avec espoir un grand bénéfice.

Selon lui, il importe de faire face aux ‘’stratégies de dénigrement qui visent essentiellement à ternir la gouvernance du régime au mépris du travail rationnel, dont les résultats nous valent aujourd’hui, pour la première fois, une croissance vigoureuse et soutenue au-delà de 6,5 % sur au moins 4 années consécutives, des progrès essentiels en termes de justice sociale, d’équité territoriale et de perspectives importantes, ainsi que le respect de l’Afrique et du monde’’.

Il a, en outre, appelé les militants et responsables de l’APR à davantage de discipline, de mobilisation et d’animation à la base, en relation notamment avec les partis alliés, membres de Bennoo Bokk Yaakaar et de la Grande coalition de la majorité présidentielle.