Cette année, 7 chanteurs de l’émission des enfants ‘’Sen P’tit Gallé’’ ont réussi au Baccalauréat. ‘’Prince Arts et toute l’équipe de ‘Sen P’tit Gallé’ félicitent leurs candidats au Baccalauréat. Ils ont 7 nouveaux bacheliers : Mbeugué, Souley, Ndakhté, Binetou, Mina, Anne Marie et Maïmouna. Merci de nous rendre si fiers et de prouver que ‘Sen P’tit Gallé’ privilégie les études et utilise le ludique pour davantage stimuler les enfants.

Chaque année, vous nous gratifiez d’excellentes notes et de bons résultats aux examens’’, informe un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’. D’après Prince Arts, la musique ‘’ne détruit pas. La musique construit’’. ‘’La jeunesse dont vous faites partie n’est ni crétine, encore moins looser, mais plutôt battante. Vous pouvez trébucher dans la vie. Relevez-vous et armez-vous de patience, de courage, de persévérance pour saisir toutes les opportunités de la vie, pour assurer un avenir brillant’’, conclut-on dans la note.