La société d'exploration pétrolière et gazière, Cairn Energy PLC, a annoncé, ce lundi, avoir accepté de vendre sa participation dans le contrat de partage et de production RSSD sur Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore PSC au Sénégal, à l'Australien Woodside Petroleum LTD, après que ce groupe a exercé son droit de préemption sur une vente conclue avec la société Russe NK Lukoil PAO.

En juillet dernier, Lukoil avait conclu un accord pour racheter la participation de 40 % de Cairn Energy dans Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore PSC. Selon les termes de cet accord, Lukoil devait payer 300 millions de dollars US pour acquérir la participation avec une contrepartie conditionnelle supplémentaire pouvant atteindre 100 millions de dollars US, au démarrage de la production.

Sauf que Cairn a déclaré, le mois dernier, que Woodside avait exercé des droits de préemption pour racheter sa part de 40 % dans les actifs, pour un montant maximal de 400 millions de dollars US. La société écossaise estime, dans un communiqué, que la cession de ses actifs au Sénégal a été une transaction commerciale de première classe.

Tout semble donc indiquer que la société russe Lukoil est désormais complètement écartée de ce qui était annoncé comme son entrée en force dans l’offshore du Sénégal. Il y a quelques jours, en effet, FAR, la société pétrolière et gazière australienne détenant également une participation dans le champ pétrolier et gazier de Sangomar, avait annoncé son intention de ne pas faire obstacle à la cession de la participation de Cairn à Woodside. Pendant ce temps, la compagnie pétrolière nationale sénégalaise Petrosen, qui détenait 10 % des actions, a exercé son droit d'augmenter sa participation à 18 %.

La cession de Cairn à Woodside nécessite tout de même l'approbation des autres actionnaires, à la majorité simple des voix du conseil. Une assemblée générale va se tenir le 23 septembre à cet effet. Pour que la vente se déroule, le gouvernement sénégalais doit également donner son accord.

Woodside espère, pour sa part, que la matérialisation de l'acquisition sera définitivement conclue au quatrième trimestre de cette année. En conséquence, sa participation passera à 68,33 % dans le champ de Sangomar et à 75 % sur la zone élargie de la RSSD.

Après la cession de ses actifs sur Sangomar, Cairn Energy veut désormais se concentrer sur l'Europe du Nord-Ouest, la marge atlantique et la Méditerranée. Ses actions à la bourse de Londres ont bondi lundi matin de 1,4 % à 141,10 pence. Woodside a connu une fortune à l’opposée. Ses actions ont clôturé en baisse de 0,5 % à 18,87 AUD à la bourse de Sydney.