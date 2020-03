Depuis le 16 mars dernier, des Sénégalais, des Ivoiriens et des Maliens étaient bloqués à la frontière entre la Mauritanie et le Maroc, à cause des mesures de restriction prises par les autorités mauritaniennes contre la propagation de l’épidémie du Covid-19. Les tractations du Consul honoraire du Sénégal à Nouadhibou, Mr Moulaye Abass Boughourbal ont finalement payé. Ils sont sous escorte mauritanienne en direction du Sénégal.

22 Sénégalais dont 5 en provenance de la France, 7 d’Espagne, 2 du Maroc et 8 dont on a refusé l’accès au territoire marocain, en plus de 3 ressortissants ivoiriens et 2 Maliens, étaient bloqués sur le territoire mauritanien, vers la frontière entre ce pays et le Maroc. Ces émigrés faisaient les frais des mesures de restriction prises par les autorités de ce pays dont l’une est de fermer tous les points d’accès. Ils ont passé plusieurs jours dans un no man’s land infâme. Car, la Mauritanie et le Maroc, qui ont tous fermé leurs frontières pour contrecarrer la propagation du coronavirus, n’ont pas accepté que ces étrangers foulent leur sol par crainte de contamination du Covid-19.

Mais, tout cela est désormais un mauvais souvenir, du fait des pourparlers menés par les diplomates sénégalais dont le Consul honoraire du Sénégal à Nouadhibou, Mr Moulaye Abass Boughourbal. Le diplomate a fait des pieds et des mains, avec l’appui de l’Ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, SEM Moustapha Ndour nouvellement installé en Mauritanie, pour faire revenir les Mauritaniens à de meilleurs sentiments. Ils ont usé de l’excellence des relations entre le Sénégal et la Mauritanie pour les tirer d’affaires.

A l’heure où nous mettons sous presse, le convoi composé de 7 véhicules se dirige, sous bonne escorte de la Gendarmerie mauritanienne, depuis la frontière avec le Maroc jusqu’à Rosso. La pandémie du Coronavirus donne des sueurs froides à tous les pays, notamment africains dont les moyens de prévention restent en deçà des normes mondiales.

Couvre-feu en Mauritanie, depuis hier à 20 heures

D’ailleurs, la Mauritanie, à travers son Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, a encore pris une décision d’instaurer un couvre-feu à compter de ce jeudi 19 mars de 20h00 jusqu’à 6h00 du matin. Une décision applicable sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des équipes de santé et des camions de marchandises. Les restaurants et les cafés seront aussi fermés jusqu’à nouvel ordre et il est également interdit, « sans équivoque », tous les types de réunions et de rassemblements publics. Le ministère mauritanien de l’Intérieur a pris toutes les mesures et précautions de sécurité nécessaires au niveau des marchés, des rues et des places publiques pour garantir la mise en œuvre de celles-ci.

En outre, le Ministère « appelle chacun à faire preuve de responsabilité et de contribution pratique aux efforts des pouvoirs publics, à travers le respect des différentes directives et actions engagées pour contenir cette épidémie mondiale ». Le patron mauritanien a fait un don de près de 2 milliards de FCFA en soutien aux efforts des autorités mauritaniennes et s’engage à prendre en charge toutes les personnes confinées, après leur arrivée au pays et ce, suite à la décision d’interdire les vols vers la Mauritanie.

IBOU BADIANE (MAURITANIE)