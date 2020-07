Les limiers du commissariat central de Louga viennent de démanteler une bande de 6 personnes dont une dame spécialisée dans les cambriolages et vols à main armée. Le gang a visité des boulangeries, des stations-service et les domiciles de gros commerçants. Les membres sont déférés au parquet de Louga.

Depuis quelque temps, il a été constaté une série de tentatives ou de vols de véhicules dans le périmètre communal de Louga. Une ville stratégique pour les malfaiteurs qui disposent de multiples voies d’entrée et de sortie. Des routes qui donnent sur plusieurs localités dont Touba par Ndiagne et Darou Mousty, Kébémer, Dahra-Linguère, Saint-Louis, soit par Potou ou par la RN2.

Les hommes du commissaire Mamadou L. Diallo sont entrés en action et se sont lancés aux trousses des malfaiteurs. Après regroupements, investigations et filatures, ils ont eu une piste sérieuse qui les a menés aux lieux où se terraient les malfrats. Ces brigands s’activaient dans le cambriolage et le vol à main armée, ces derniers mois.

Selon la note du Bureau des relations publiques de la police nationale, la bande a été démantelée dans la nuit du 17 au 18 juillet, par les éléments du commissariat central de Louga. Leur modus operandi, renseigne la police, consistait à visiter les domiciles dépositaires de véhicules de l’Administration ou de services de mission d’intérêt général, à dérober lesdits engins pour se mouvoir dans des localités situées dans la région de Louga, afin d’y commettre leurs forfaits. Les malfaiteurs ciblaient notamment des boulangeries, des stations-service, des domiciles de commerçants ou encore des organismes de microfinance.

Au total, 6 personnes ont été interpellées, à savoir M. Ba, qui a été coincé en premier lieu, avant de mettre la main sur S. Sow, O. Sow, A. Sow et la dame M. Sow.

D’après toujours le document, une perquisition faite à leurs domiciles sis au village de Mérina Tidiane dit Maïmounato, a permis de saisir un important arsenal du cambrioleur. On peut noter, entre autres, un fusil de chasse de calibre 12 avec deux canons, 2 tires-pneus, une paire de cisailles, un arrache-clou, un câble métallique servant de fouet, 4 coupe-coupe, 2 couteaux poignards, 2 marteaux, 2 gourdins, 3 barres de fer, une lampe-torche, 7 téléphones portables et leurs puces. Le matériel saisi est consigné aux fins de scellé dans le cadre d’une enquête ouverte par le commissariat central de Louga, poursuit le communiqué.

A la fin de leur période de garde à vue, ils ont été déférés au parquet de Louga pour association de malfaiteurs, vols en réunion avec violence commis la nuit avec escalade, effraction, usage d’arme blanche, d’arme à feu et de moyens de locomotion.

CHEIKH THIAM