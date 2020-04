Serigne Mountakha va poursuivre les séances de récital du Coran, pour endiguer la pandémie de la Covid-19. Il a recommandé aux musulmans de rendre grâce à leur créateur, en ces moments difficiles. Le khalife général des mourides, qui a apporté une contribution dans la croisade contre cette pandémie, compte également soutenir les couches les plus défavorisées.

‘’A tous les musulmans, à mes condisciples mourides, je les invite à avoir foi en l’unicité d’Allah le Tout-Puissant. Il est l’omniscient, l’omnipotent. Il est le seul maitre, et qui plus est, sait les raisons pour lesquelles il a décidé de faire ou de défaire certaines choses. Il est de notre unique et seul devoir de nous fier à lui seul. Cela est valable surtout pour nous autres fidèles de Cheikh Ahmadou Bamba qui est notre lien ombilical avec le Seigneur’’, a dit, samedi dernier, le khalife général des mourides à Touba.

A la suite du guide spirituel des mourides, le porte-parole est revenu, en détail, sur le message du patriarche de Darou Miname. Et c’est pour dire : ‘’A chaque fois que l’humanité était confrontée à cette situation, il faisait apparaitre une calamité, pour juste effacer leurs péchés et leur ouvrir de nouvelles opportunités.’’ Il faut, en de pareilles circonstances, s’en remettre à Dieu.

Pour Cheikh Bass Abdou Khadre, ‘’ce qui se passe n’est pas une première et tous les grands érudits ont eu à le vivre, à leur époque. Concernant Cheikhoul Khadim, rendre grâce et remercier son Seigneur était son remède face en de pareilles situations. C’est donc le devoir de tout croyant, en période de calamité. Le khalife, qui dit partager ces moments très difficiles, a aussi recommandé aux fidèles ‘’de rendre grâce et d’éviter de se plaindre’’. Il a eu une pensée pour les émigrés. Il a même formulé des prières pour eux.

A ceux-là et à tous les autres, Cheikh Bass a rappelé que ‘’quiconque périt de cette maladie par la volonté de Dieu, sera considéré comme une victime dans une guerre sainte’’. Et pour ceux qui y échappent, explique Serigne Bassirou Mbacké, ‘’ils se doivent de rendre grâce à Dieu et le considérer comme une épreuve et espérer des lendemains meilleurs’’.

Boucar Aliou Diallo