Service d’hygiene

Pour mieux lutter contre la pandémie de la Covid-19, le Service national d'hygiène (SNH) a initié une campagne de communication de proximité. A cet effet, il est prévu des visites dans les maisons pour les désinfecter à l'aide de compositions de produits utilisés habituellement dans les ménages. Hier, lors du lancement de cette initiative à Guédiawaye, le préfet a invité la population à redoubler d’efforts et à mener une campagne communautaire de sensibilisation. Cherif Blondin Ndiaye est convaincu que c'est une solution qui peut avoir beaucoup de résultats et il appelle dans ce sens les habitants de ce département à adhérer à ce projet.

"Ce sera ainsi une manière d’épauler le SNH. On va lutter contre la Covid-19, mais aussi faire face aux autres maladies. On peut vaincre cette pandémie dans notre département. Que toute la population s’approprie ce projet’’, a invité M. Ndiaye. Le Service national d’hygiène fait savoir, pour sa part, que ce programme vient apporter du nouveau dans la lutte contre la Covid-19. Ainsi, relève-t-on, la désinfection des habitations à Touba durant la période du Magal a eu des effets positifs. Le capitaine Sow indique d’ailleurs que cela a fait baisser drastiquement les cas de contamination durant la célébration de cet évènement religieux. Ce qui les a incités à élargir l’initiative aux autres régions du Sénégal et Guédiawaye a été choisie pour le lancement.