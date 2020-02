Après le grand incendie survenu la semaine dernière dans le village de Thiancoumalal, l’Etat est allé au chevet des sinistrés. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Justice, chargé des Droits humains et de la Promotion de la Bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, a remis, hier, une enveloppe de 1,5 million de francs CFA aux populations sinistrées du village de Thiancoumalal (Kédougou, Sud-Est). Ce, pour leur permettre de faire face aux urgences.

Le village de Thiancoumalal, situé dans l’arrondissement de Bandafassi, a été ravagé par les flammes, dans la nuit du mercredi à jeudi. Plusieurs biens matériels ainsi que la mosquée de la localité sont calcinés. Selon Mamadou Sow, c’est au nom du chef de l’Etat qu’il est allé signifier aux populations de Thiancoumalal toute sa compassion. ‘’Le président de la République nous a remis un million et demi pour apporter les premiers secours aux habitants", a dit M. Sow.

...Selon l’Agence de presse sénégalaise qui a donné l’information, le secrétaire d’Etat auprès du garde des Sceaux, en compagnie d’une forte délégation composée du préfet du département de Kédougou et de la conseillère économique, sociale et environnementale, a indiqué que des démarches vont être faites auprès de la Délégation à la solidarité nationale pour examiner avec elle les conditions d’une assistance consistante en vivres. Le maire de Bandafassi, Mamadou Yoro Bâ, a pour sa part offert une trentaine de matelas et une tonne de vivres aux sinistrés. "La mairie a offert des vivres et des matelas pour accompagner les sinistrés. Mais l’urgence demeure le relogement des victimes de l’incendie", a-t-il dit, relevant qu’un accord est trouvé avec l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Kédougou pour la mise à disposition de 2 salles de classe. Mamadou Yoro Bâ a également pris l’engagement de reconstruire la mosquée dévorée par les flammes.