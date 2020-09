Le président du Conseil d'administration de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a volé avant-hier, au secours des populations de la ville de Thiès qui sont frappées par les inondations. Pape Siré Dia, qui dit se conformer à la volonté du chef de l'État Macky Sall, a apporté des vivres, des matelas, du savon... aux habitants des quartiers Nguinth, Takhikao, Kawssara, Keuri Kao, Médina Fall, Sampathe, Mbambarra, Abdoulaye Yakhine, etc.

En effet, les populations de ces quartiers avaient subi de plein fouet les conséquences des pluies torrentielles. Pour les soulager, l'ancien directeur général de La Poste a décidé de mettre à la disposition de chaque sinistré 100 kilogrammes de riz, 10 litres d'huile, 10 kilogrammes de sucre, du savon et un matelas. Lors de cette remise, la dernière tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar aux Législatives du 30 juillet 2017 a fait part de sa volonté via son porte-parole, Modou Fall, de travailler aux côtés du président de la République pour le développement économique et social du Sénégal, mais aussi de la ville de Thiès.