Les limiers du commissariat de police de Malika ont interpellé, avant-hier, 10 personnes dont 3 femmes devant la décharge de Mbeubeuss, avant de les libérer.

Samedi, jour du Cleaning Day institué par le chef de l’Etat, les membres du collectif Mbeubeuss Dafa Doy ont décidé de célébrer cette journée de nettoiement à leur manière. Ils ont tenu une manifestation devant la décharge, empêchant, du coup, l’entrée des camions dans les lieux. Les limiers du commissariat de Malika y ont fait une descente inopinée et interpellé 10 personnes dont 3 femmes.

Après leur arrestation, une fois dans les locaux du commissariat de la localité, ordre leur a été donné de les transférer au commissariat central de Guédiawaye. Après y avoir passé la nuit, ils ont été libérés, selon nos informations, sur ordre du procureur de la République.

Ainsi, ils ont pu rejoindre leurs familles respectives, en début d'après-midi.

Il faut rappeler que le collectif demande la fermeture de la décharge de Mbeubeuss qui existe depuis plus de 40 ans. Il avance qu’elle leur cause beaucoup de désagréments. Hormis les maladies charriées par les effluves et autres microbes en provenance des immondices, l’endroit est un repaire de malfrats et un cimetière de fœtus.

CHEIKH THIAM