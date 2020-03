Le Sénégal compte désormais 29 patients sous traitement de la Covid-19, en incluant les quatre nouveaux cas d’hier. Le communiqué du ministère laisse beaucoup de zones d’ombre.

Un goût d’inachevé. Une communication qui a laissé beaucoup de journalistes sur leur faim et suscité plus de questions qu’elle n’a apporté d’éclairages. Pour la première fois depuis la survenue de la maladie au Sénégal, le point-presse quotidien du ministère de la Santé a été un échec. Quatre nouveaux cas sont revenus positifs sur les 44 tests effectués par l’Institut Pasteur de Dakar, d’après le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), Dr Aloyse Waly Diouf. Il s’agit de trois importés et un cas contact du premier patient déclaré positif à Touba. Ce qui porte le bilan du Sénégal à désormais 31 cas déclarés positifs dont 2 guéris et 29 sous traitement.

Jusque-là, tout est clair. Sauf que M. Diouf n’a pas versé dans les détails, comme à l’accoutumée, sur la ou les nationalités, la provenance et éventuellement la date d’entrée sur le territoire sénégalais. Pourquoi ces points ont-ils subitement été élagués ? Le ministère a-t-il changé de stratégie de communication en pleine crise ? Cherche-t-on délibérément à cacher des informations sensibles ?

Des questions qui devraient rester sans réponse, puisque le format de la rencontre exclut également des interactions avec la presse. Cette sortie "inédite" a suscité beaucoup de questions et d’inquiétudes chez les populations et les médias venus couvrir le point de presse quotidien. Beaucoup ont relevé le paradoxe ultime d’un département dont le chef, Abdoulaye Diouf Sarr, et son équipe demandent ‘’le tracking’’ des rumeurs et des fausses informations, alors qu’eux, censés donner l’information, font dans la rétention.

Pas plus tard que ce lundi, Abdoulaye Diouf Sarr a déposé une plainte devant le procureur contre X, pour diffusion de vidéos niant l’existence de la maladie. Les personnes interrogées sont revenues sur leurs déclarations nihilistes, avant de rentrer dans les rangs et même de s’autoproclamer des relais dans la lutte contre la Covid-19.

VIVIANE DIATTA