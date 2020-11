Dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière, la compagnie de la gendarmerie de Saint-Louis a mis fin aux agissements d’un vaste réseau de recruteurs, capitaines et propriétaires de pirogues. Au nombre de six, ils sont actuellement en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

La ville de Saint-Louis est l’une des plaques tournantes de l’émigration irrégulière. Les forces de défense et de sécurité de la ville sont, depuis des semaines, à pied d’œuvre pour traquer les animateurs de ce trafic.

Selon nos informations, la compagnie de la gendarmerie de Saint-Louis multiplie les opérations de lutte contre l’émigration irrégulière, sur l’étendue de sa zone de compétence. Dans ce sens, dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre, une descente des hommes du capitaine Ndiaye a permis de démanteler un réseau de passeurs résidant entre Guet-Ndar, Gandiol, Pikine 700 et Sowène, dans la partie sud-ouest de la ville.

L’opération a permis de mettre la main sur six personnes suspectées être des capitaines, recruteurs et propriétaires de pirogues. Elles sont en garde à vue pour les besoins des auditions. Selon nos informations, il s’agit de P.M. Ndiaye (21 ans), D. Diop (29 ans), A. Dièye (32 ans), M. Diop (36 ans), O. Diouf (31 ans) et M. Niang (29 ans). D’ici la fin de leurs différentes auditions, ils vont certainement s’expliquer sur pas mal de questions que les enquêteurs vont les poser. Les enquêteurs vont essayer de percer leur modus operandi, leurs modalités de recrutement et essayer, entre autres, de connaitre le nombre de personnes déjà convoyées.

Même s’il est trop tôt de se prononcer sur les délits visés, tout porte à croire qu’elles vont être déférées pour association de malfaiteurs, escroquerie, trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui.

Pour rappel, une pirogue de 200 migrants avait échoué, le 25 octobre dernier, à Saint-Louis. Selon nos informations, après que la gendarmerie a mis la main sur 8 candidats, aux premières heures de l’enquête, elle a interpellé, quelques jours plus tard, 27 autres. D’après nos interlocuteurs, pour y arriver, les hommes en bleu ont effectué durant tout la nuit du mardi au mercredi des opérations de contrôle sur les véhicules de transport en commun devant quitter la vielle ville, en empruntant la route nationale. Ils étaient convaincus que les candidats allaient tenter de rentrer chez eux par la route nationale. Les contrôles ont permis d’interpeller 27 autres personnes. Leurs auditions, selon nos informations, ont permis de savoir que quatre parmi les suspects sont des capitaines de la pirogue. Au terme de leur période de garde à vue, ils ont été déférés au parquet, la semaine dernière.

CHEIKH THIAM